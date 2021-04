RTX 3080 Ti chegará em maio por mais de 1.000 euros… mas já minera Ethereum

Os rumores sobre a chegada da nova placa gráfica GeForce RTX 3080 Ti da Nvidia começam a ganhar uma forma mais sustentada. E de acordo com as últimas informações, esta GPU poderá chegar já em maio. No entanto o preço será superior a 1.000 euros.

Por outro lado, imagens recentes mostram já um benchmark desta gráfica… mas a minerar a criptomoeda Ethereum.

RTX 3080 Ti da Nvidia pode chegar em maio… por mais de 1.000 euros

De acordo com os rumores mais recentes, com origem na China. o lançamento da nova placa gráfica GeForce RTX 3080 Ti poderá estar para muito breve. Segundo os detalhes, esta GPU da Nvidia chegará no próximo mês de maio. Mas o consumidor pode já esperar um valor avantajado pois as informações reveladas indicam que esta gráfica será lançada na China por um valor recomendado de 7.999 yuans, o que corresponde a cerca de 1.025 euros.

As informações indicam ainda que, tal como já seria de prever, a nova placa gráfica será bloqueada para a mineração de criptomoedas. Mas, quanto a este assunto, há também novidades.

Revelado benchmark da RTX 3080 Ti a minerar Ethereum

Mesmo ainda sem estar lançada oficialmente no mercado, foi agora revelado o primeiro benchmark da GeForce RTX 3080 Ti da Nvidia. No entanto, para admiração de todos, trata-se de um teste em que a gráfica surge a minerar a criptomoeda Ethereum com uma taxa de hash de pelo menos 118,8 MH/s.

Portanto, a gráfica que, supostamente, também teria bloqueio para a prática de extração das moedas digitais, poderá na mesma conseguir fazê-la.

O benchmark também confirma as especificações que se suspeitava. Ou seja, esta GPU terá 10.240 núcleos, apenas menos 256 do que a RTX 3090, e 12 GB de memória GDDR6X a 19 GHz. Apresenta uma interface de memória de 384 bits e uma largura de banda de 912 GB/s.

Para além disso, também foi revelada a imagem do chip gráfico da RTX 3080 Ti, o Nvidia GA102-225.