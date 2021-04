Cyberpunk 2077 vendeu 13,7 milhões de cópias em 2020 e 30 mil foram reembolsadas

Cyberpunk 2077, um dos jogos mais aguardados pelos gamers, chegou no final de 2020. No entanto o jogo revelou ser uma autêntica desilusão, especialmente para todos aqueles que o esperavam com grande expetativa.

Dessa forma, a criadora CD Projekt Red não viu muitas alternativas para a solução do problema e, para além de lançar várias atualizações, permitiu o reembolso aos consumidores lesados. E segundo as últimas notícias, o Cyberpunk 2077 vendeu 13,7 milhões de cópias até ao final de 2020. No entanto, apenas 30.000 foram reembolsadas.

Apenas 30 mil cópias do jogo Cyberpunk 2077 foram reembolsadas

Durante uma videoconferência realizada nesta quinta-feira (22) a empresa CD Projekt Red revelou a quantidade de cópias vendidas do seu jogo de RPG. De acordo com as estimativas obtidas através das informações do distribuidor, o polémico Cyberpunk 2077 vendeu 13,7 milhões de cópias em 2020. A grande parte das compras correspondeu a versões digitais, o que totalizou 73% das vendas.

Uma análise mais fina destes valores indica que 56% das cópias foram para PC/Stadia, 28% para a PlayStation 4 e 17% para a Xbox One. O orçamento total deste projeto envolveu 1,2 mil milhões de zlotis polacos, cerca de 262 milhões de euros.

No entanto, tal como aqui informámos, o jogo chegou com vários erros graves, o que deixou os consumidores e especialistas desiludidos. Os problemas levaram mesmo a que a Sony retirasse o jogo da sua loja, e os investidores processassem a CD Projekt Red.

Como solução, no início deste ano a criadora começou a reembolsar os jogadores, através do programa “Help Me Refund”. Segundo a empresa, apenas foram reembolsadas 30 mil cópias do jogo. E todo o processo de reembolso custou à criadora 8,46 milhões de zlotis, perto de 1,85 milhões de euros.

Por outro lado, parece que a situação está a normalizar, com o Cyberpunk 2077 a receber diversas atualizações para corrigir grande parte dos seus problemas.

No entanto, até ao momento, o jogo continua ausente da PlayStation Store.