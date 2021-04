Honor Band 6 – será melhor opção face à Mi Band 6?

Uma das mais populares smartpbands do mundo é a Mi Band da Xiaomi. No entanto, ao longo dos anos, temos visto a Honor a apresentar soluções muito robustas e até, para muitos utilizadores, melhores que a da rival chinesa. A Honor Band 6 poderá ser mais uma delas.

Disponível a um preço ligeiramente inferior à Mi Band 6, a Honor Band 6 será uma melhor opção?

Será a Honor Band 6 melhor que a Mi Band 6?

A Honor Band 6 Global destaca-se da Mi Band 6 desde logo pelo seu ecrã. Apesar de ter uma diagonal menor, de 1,47″, é mais larga, apresentado a informação de forma diferente, eventualmente com mais detalhe. O ecrã é AMOLED e tátil.

Também esta smartband tem leitor do nível de oxigénio no sangue (SpO2), um indicador essencial para detetar possíveis problemas de saúde. Além disso, integra sensor de batimentos cardíacos, que faz uma monitorização 24 horas por dia. Para tal, conta com a tecnologia TruSeen 4.0. Graças a esta tecnologia, ao serem detetadas frequências cardíacas anormais, o utilizador recebe alertas

A monitorização de sono também é feita de forma eficaz graças à tecnologia TruSleep, também já reconhecida como eficaz e com sugestão de melhorias que o utilizador pode fazer para melhorar a sua qualidade de sono. Para as mulheres, inclui também um completo calendário do ciclo menstrual com indicação do período fértil.

Já no âmbito da atividade desportiva, é capaz de monitorizar 10 desportos diferentes, incluindo natação, já que é à prova de água. Finalmente, pode ser utilizada como extensão do smartphone, recebendo notificações e chamadas, podendo ser utilizado como obturador da câmara ou como controlador multimédia, entre muitas outras opções.

A autonomia ronda os 14 dias, tal como a Mi Band 6.

De uma forma geral, ambas são muito parecidas, sendo que o que as distingue essencialmente é o ecrã e as tecnologias de monitorização associadas.

A Honor Band 6 Global está disponível a um preço ligeiramente inferior ao da Mi Band 6, o que poderá ditar a escolha para muitos utilizadores. Poderá então encontrar a Honor Band 6 Global a partir de 37,72 € (já com portes) a partir do armazém de França (códigos desconto AEKOLMAR / AEKOLMAR2) ou da Polónia (código desconto HONOR6HOT), com envio rápido e isento de taxas na entrega.

Honor Band 6 Global

