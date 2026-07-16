Google lança primeiro teaser do Pixel 11 e revela o Pixel Glow

A Google confirmou oficialmente o nome da nova geração de smartphones e mostrou, pela primeira vez, a esperada luz Pixel Glow. O evento Made by Google está marcado para 12 de agosto.

O arranque da contagem decrescente

Depois do convite para o evento Made by Google ter sido enviado na semana passada, a Google avançou com o primeiro teaser oficial da nova família de smartphones. A novidade mais importante é a confirmação do nome: este ano, a gama chama-se oficialmente Pixel 11.

A página de destino criada na Google Store já reflete essa identidade, conforme reportado, com o mote "The next generation. Google Pixel 11. August 12." a ocupar lugar de destaque.

O visual aposta fortemente num acabamento dourado, que deverá corresponder ao modelo Pixel 11 Pro. A associação a este modelo específico é, para já, especulação, uma vez que a Google não identificou o dispositivo por nome.

Pixel Glow: a luz que estava a ser alvo de rumores

O grande destaque do teaser é a primeira demonstração pública do Pixel Glow, uma funcionalidade que já vinha a ser antecipada por diversas fugas de informação nas últimas semanas.

Ao contrário do que se especulava inicialmente (uma barra de luz a rodear todo o módulo fotográfico), a solução final parece mais discreta: um anel circular de luz posicionado exatamente no local onde está a lanterna, à direita das câmaras.

Este indicador é capaz de exibir uma gama completa de cores. A Google ainda não explicou oficialmente para que vai servir o Pixel Glow, mas a leitura mais comum tem sido a de que funcionará como uma espécie de notificação luminosa avançada.

Gemini Intelligence também em destaque

O convite para adicionar o evento ao calendário reforça outro ponto central da apresentação de agosto: a Gemini Intelligence.

Conforme partilhado, o texto convida os utilizadores a "sintonizar o Made by Google, no dia 12 de agosto, às 18h ET/15h PT, para conhecer as últimas novidades, da Gemini Intelligence à nova linha de dispositivos Pixel".

Tudo indica, por isso, que esta camada de Inteligência Artificial terá um papel central na apresentação dos novos equipamentos.