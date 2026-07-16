Trade Republic abre sucursal em Portugal e passa a ter IBAN português

A Trade Republic abriu oficialmente a sua sucursal em Portugal e passa a disponibilizar IBAN português aos clientes. A mudança aproxima o banco digital alemão do modelo de banca tradicional e permite receber o ordenado, pagar contas e fazer transferências a partir de uma conta com IBAN nacional.

Um banco digital mais próximo do dia a dia

A nova operação portuguesa marca uma nova fase para a Trade Republic no mercado nacional. Com um IBAN português, os clientes passam a poder utilizar a conta para operações bancárias do quotidiano, incluindo receber o salário e o pagamento de despesas.

A empresa destaca ainda a simplificação dos processos fiscais associados à utilização da plataforma.

A Trade Republic já ultrapassou os 200 mil clientes em Portugal, depois de ter duplicado a sua base de utilizadores no espaço de um ano.

A empresa pretende continuar a crescer e aponta para uma posição entre os cinco bancos com mais clientes no país nos próximos anos.

3% para novos clientes até 50 mil euros

Para assinalar a entrada em funcionamento da sucursal, a Trade Republic mantém uma oferta de 3% TANB para novos clientes, aplicada a saldos até 50 mil euros.

Os juros são calculados diariamente e pagos mensalmente, com o dinheiro disponível para ser movimentado a qualquer momento. A conta não tem comissão de manutenção.

A entidade apresenta este modelo como uma alternativa às contas tradicionais, apoiada numa estrutura exclusivamente digital e sem rede de balcões físicos.

Importa sublinhar, contudo, que a taxa de 3% é uma oferta destinada a novos clientes e está sujeita aos respetivos termos e condições.

Mais concorrência para a banca tradicional

Criada para facilitar o acesso a ações, ETF, obrigações e outros ativos financeiros, a Trade Republic está agora a dar um passo adicional em Portugal.

Com IBAN nacional e uma oferta que combina banca, poupança e investimento, o banco digital alemão passa a competir de forma mais direta pela utilização diária dos clientes.

A entrada da Trade Republic, lado a lado com outras plataformas digitais como o Revolut, poderá aumentar a pressão sobre a banca tradicional.

Para os clientes, a concorrência pode traduzir-se em mais opções e melhores condições para manter o dinheiro disponível e remunerado.