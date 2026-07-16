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UE quer obrigar-nos a ter um “passaporte digital” para navegar na Internet?

· Internet 6 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. RTDragon says:
    16 de Julho de 2026 às 17:26

    Acho que anda tudo a dormir e ninguém percebe que a união europeia dirigida por pessoas aonde povo de nenhum país votou para essas pessoas lá estarem. como a tirania ideologia esquerdista querem tomar o controle das pessoas o que fazem do que comes e do que fazem com o seu dinheiro e querem te controlar e tirar o teu dinheiro que ganhas com o esforço do teu trabalho e em breve não vais mais poder por dinheiro de parte para as tuas poupanças porque ele vai vir querer buscar esse dinheiro para quem não quer fazer nenhum da vida. a mais que ainda está para vir e acho que o povo devia ter mais cuidado com o que se passa, e leis que são deitadas pela união Europeia os países não são obrigados a implantá-las

    Responder
    • Ricardo says:
      16 de Julho de 2026 às 18:04

      Não é verdade. O povo votou para o parlamento europeu e o conselho europeu é composto por representantes dos países cujo governo foi eleito democraticamente. A comissão europeia executa e propõe legislação que tem que ser aprovada pelo parlamento europeu elegido democraticamente. Não concordo com a lei, e votei num partido de centro que é contra essa lei. Não gostam da lei? Pensem melhor antes de votarem ou de se absterem de votar.

      Responder
  2. MACnista says:
    16 de Julho de 2026 às 17:31

    É o que eu digo, quem não tem que fazer brinca às “colheres”, enfim, mais do mesmo!!!

    Responder
  3. Janus says:
    16 de Julho de 2026 às 17:44

    “Calma, ninguém tem a intenção de construir um muro” dito meses antes de ser construido o muro de Berlim.

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  4. Manuel says:
    16 de Julho de 2026 às 17:53

    Portanto, a UE quer controlar tudo o que fazemos online… e aquela questão da privacidade dos nossos dados, o tão famoso RGPD ? Só se aplica aos privados, é isso ?

    Responder
  5. Realista says:
    16 de Julho de 2026 às 18:00

    Os putos depressa descobrem uma rede social fora da UE que não seja obrigada a adoptar esta medida e vão-se agrupar todos nela. Ou seja, o impacto vai ser zero.

    Responder

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