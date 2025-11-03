Parar com o scroll infinito e dar descanso aos olhos: este é o smartphone ideal!

Os smartphones transformaram totalmente como utilizamos dispositivos móveis e, sendo um acessório indispensável para a maioria dos utilizadores, tornou-se prejudicial. Para colmatar o problema dos brilhos excessivos e do scroll infinito, temos uma sugestão que pode agradar-lhe!

Os smartphones com ecrã ePaper destacam-se cada vez mais num mercado dominado por ecrãs OLED e LCD. A principal vantagem é o conforto visual, uma vez que reduzem significativamente a fadiga ocular.

Ideais para leitura prolongada, consulta de documentos e uso em ambientes com muita luminosidade, estes smartphones consomem muito menos energia, prolongando a autonomia da bateria de forma notável, e podem ajudar a resolver o brain rot.

Após criar uma alternativa de smartphone que promete não prejudicar os olhos, o HiBreak E Ink, lançado no ano passado, a Bigme lançou, no início deste ano, uma versão Pro.

O HiBreak original foi lançado com 5,84 polegadas e um ecrã ePaper monocromático ou a cores, com um processador de oito núcleos, duas câmaras, Android 11 e 4G LTE.

O smartphone trazia, também, a tecnologia de atualização xRapid da Bigme, que visava eliminar um dos pontos fracos do E Ink, devido ao qual o fantasma de uma imagem anterior estragava os visuais na visualização atual do ecrã.

Esta questão foi melhorada para a super atualização "SSS" na versão Pro monocromática, resultando numa experiência "mais rápida, limpa e suave" com o mínimo de fantasmas e uma taxa de atualização de até 21 frames por segundo.

Versão Pro de um smartphone amigo dos seus olhos

O ecrã ePaper chega, com a versão Pro, maior, com 6,13 polegadas na diagonal e 824 x 1648 píxeis para um PPI (em português, píxeis por polegada) de 300.

O dispositivo está equipado com um Dimensity 1080 mais rápido, suportado por 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento (com expansão microSD). A câmara frontal é o mesmo módulo de 5 MP de antes, mas a câmara traseira passou de 13 MP para 20 MP.

A empresa incluiu, também, reconhecimento ótico de caracteres para digitalizar documentos em qualquer lugar.

Embora a duração da bateria de 4500 mAh não seja especificada, a combinação da tecnologia de ecrã E Ink e da CPU de baixo consumo de energia deve ajudar a mantê-lo em funcionamento por mais tempo do que um smartphone normal.

Além de Wi-Fi, o Hibreak Pro da Bigme, com Android 14, oferece Bluetooth 5.2, 5G móvel, GPS e NFC, em matéria de conectividade.

Hibreak Pro da Bigme