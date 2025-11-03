Atletas jovens devem tomar creatina?
A creatina afirmou-se como um dos suplementos desportivos mais populares a nível mundial, mas o seu consumo está a alastrar-se rapidamente dos atletas adultos para os adolescentes. Esta tendência levanta questões pertinentes sobre a sua segurança e real necessidade nesta faixa etária. Devem ou não tomar?
O que é a creatina e como funciona?
Antes de mais, é fundamental compreender que a creatina é um composto natural que o nosso corpo armazena nos músculos. Embora uma pequena porção seja produzida nos rins e no fígado, a grande maioria (cerca de 95%) é obtida através da alimentação, nomeadamente pelo consumo de carne e peixe.
A sua principal função é fornecer energia rápida durante atividades de alta intensidade e curta duração, como o levantamento de pesos ou um sprint. De entre as várias formas disponíveis no mercado, a creatina monohidratada é a mais estudada e considerada a mais estável e eficaz.
Inúmeros estudos científicos demonstram que a suplementação com creatina melhora o desempenho em exercícios que exigem força e potência. Quando combinada com um treino de resistência adequado, pode também potenciar o crescimento da massa muscular e acelerar a recuperação pós-exercício.
As investigações mais recentes sugerem, inclusive, que os seus benefícios podem ir além do ginásio. Alguns estudos indicam que a creatina pode melhorar certas funções cognitivas, como a memória e a capacidade de atenção. Adicionalmente, mostra-se promissora para a população mais idosa, ajudando a prevenir a perda de massa muscular (sarcopenia) e a proteger contra doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer.
O crescente consumo entre os jovens: é seguro?
A popularidade da creatina entre os mais novos é inegável. Inquéritos recentes revelam que até 72% dos atletas masculinos com idades entre os 17 e 18 anos admitem utilizar este suplemento. Apesar de a creatina ser considerada segura e eficaz para adultos, a investigação em crianças e adolescentes é consideravelmente mais limitada.
Os estudos existentes sugerem que, quando usada corretamente, a creatina parece ser segura e pode oferecer benefícios de desempenho para jovens atletas. Contudo, a maioria destes estudos analisou apenas dosagens entre 0,1g e 0,3g por quilo de peso corporal por dia. É, por isso, crucial que qualquer jovem que opte pela suplementação não exceda estas diretrizes.
O principal risco não reside na substância em si, mas na forma como é utilizada. Sem a devida educação nutricional e supervisão na dosagem, os jovens correm o risco de fazer um uso incorreto da creatina. Um estudo que avaliou o conhecimento de jovens atletas sobre suplementos desportivos concluiu que apenas 11% respondeu corretamente a perguntas sobre o uso da creatina.
Esta falta de conhecimento pode levar a um consumo excessivo, resultando em efeitos adversos como desconforto gastrointestinal, cãibras ou inchaço. É vital reconhecer que nenhum suplemento é um atalho para a boa forma física. Os ganhos de desempenho proporcionados pela creatina são marginais quando comparados com os que podem ser alcançados através de um treino consistente, uma alimentação equilibrada e um sono reparador.
Leia também:
A grande questão é que a Creatina está á venda em qualquer supermercado , sem restrição por idade . Até uma criança a pode comprar , sem fazer a mínima ideia como a tomar …deve-se ingerir muita agua , e quem tiver problemas de rins nao a pode tomar ….desconfio que daqui a uns anos vão aparecer muitos e muitas com problemas nos rins
É tudo marketing! Nao se deixem levar nem pelas supostas maravilhas da creatina nem pela proteína! Isso só serve para culturistas que tomam outras drogas que aceleram várias funçoes de recuperaçao pós treino. O governo deveria apertar o cerco ás campanhas encobertas que se fazem na internet. Influencers a falar de estudos que nunca leram e que dizem que “pode ser que ajude”. Abram os olhos!
Claro que não, os jovens, ou quando se começa a treinar, devem-se focar no treino, dedicação e alimentação.
A um nível intermédio poderá experimentar se ganha algum, mas atenção a creatina e a cafeína, o resto só para atletas profissionais com acompanhamento médico.
A creatina em 30% dos atletas não melhora nada a prestação desportiva, porque já está no máximo que o seu corpo assimilou na alimentação. Era o meu caso que nunca consegui grandes ganhos, deixei de tomar, como é óbvio.