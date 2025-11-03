PplWare Mobile

Atletas jovens devem tomar creatina?

  1. Rerere says:
    3 de Novembro de 2025 às 13:41

    A grande questão é que a Creatina está á venda em qualquer supermercado , sem restrição por idade . Até uma criança a pode comprar , sem fazer a mínima ideia como a tomar …deve-se ingerir muita agua , e quem tiver problemas de rins nao a pode tomar ….desconfio que daqui a uns anos vão aparecer muitos e muitas com problemas nos rins

  2. Ricardo says:
    3 de Novembro de 2025 às 14:09

    É tudo marketing! Nao se deixem levar nem pelas supostas maravilhas da creatina nem pela proteína! Isso só serve para culturistas que tomam outras drogas que aceleram várias funçoes de recuperaçao pós treino. O governo deveria apertar o cerco ás campanhas encobertas que se fazem na internet. Influencers a falar de estudos que nunca leram e que dizem que “pode ser que ajude”. Abram os olhos!

  3. PJA says:
    3 de Novembro de 2025 às 14:13

    Claro que não, os jovens, ou quando se começa a treinar, devem-se focar no treino, dedicação e alimentação.
    A um nível intermédio poderá experimentar se ganha algum, mas atenção a creatina e a cafeína, o resto só para atletas profissionais com acompanhamento médico.
    A creatina em 30% dos atletas não melhora nada a prestação desportiva, porque já está no máximo que o seu corpo assimilou na alimentação. Era o meu caso que nunca consegui grandes ganhos, deixei de tomar, como é óbvio.

