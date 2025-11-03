Atletas jovens devem tomar creatina?

A creatina afirmou-se como um dos suplementos desportivos mais populares a nível mundial, mas o seu consumo está a alastrar-se rapidamente dos atletas adultos para os adolescentes. Esta tendência levanta questões pertinentes sobre a sua segurança e real necessidade nesta faixa etária. Devem ou não tomar?

O que é a creatina e como funciona?

Antes de mais, é fundamental compreender que a creatina é um composto natural que o nosso corpo armazena nos músculos. Embora uma pequena porção seja produzida nos rins e no fígado, a grande maioria (cerca de 95%) é obtida através da alimentação, nomeadamente pelo consumo de carne e peixe.

A sua principal função é fornecer energia rápida durante atividades de alta intensidade e curta duração, como o levantamento de pesos ou um sprint. De entre as várias formas disponíveis no mercado, a creatina monohidratada é a mais estudada e considerada a mais estável e eficaz.

Inúmeros estudos científicos demonstram que a suplementação com creatina melhora o desempenho em exercícios que exigem força e potência. Quando combinada com um treino de resistência adequado, pode também potenciar o crescimento da massa muscular e acelerar a recuperação pós-exercício.

As investigações mais recentes sugerem, inclusive, que os seus benefícios podem ir além do ginásio. Alguns estudos indicam que a creatina pode melhorar certas funções cognitivas, como a memória e a capacidade de atenção. Adicionalmente, mostra-se promissora para a população mais idosa, ajudando a prevenir a perda de massa muscular (sarcopenia) e a proteger contra doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer.

O crescente consumo entre os jovens: é seguro?

A popularidade da creatina entre os mais novos é inegável. Inquéritos recentes revelam que até 72% dos atletas masculinos com idades entre os 17 e 18 anos admitem utilizar este suplemento. Apesar de a creatina ser considerada segura e eficaz para adultos, a investigação em crianças e adolescentes é consideravelmente mais limitada.

Os estudos existentes sugerem que, quando usada corretamente, a creatina parece ser segura e pode oferecer benefícios de desempenho para jovens atletas. Contudo, a maioria destes estudos analisou apenas dosagens entre 0,1g e 0,3g por quilo de peso corporal por dia. É, por isso, crucial que qualquer jovem que opte pela suplementação não exceda estas diretrizes.

O principal risco não reside na substância em si, mas na forma como é utilizada. Sem a devida educação nutricional e supervisão na dosagem, os jovens correm o risco de fazer um uso incorreto da creatina. Um estudo que avaliou o conhecimento de jovens atletas sobre suplementos desportivos concluiu que apenas 11% respondeu corretamente a perguntas sobre o uso da creatina.

Esta falta de conhecimento pode levar a um consumo excessivo, resultando em efeitos adversos como desconforto gastrointestinal, cãibras ou inchaço. É vital reconhecer que nenhum suplemento é um atalho para a boa forma física. Os ganhos de desempenho proporcionados pela creatina são marginais quando comparados com os que podem ser alcançados através de um treino consistente, uma alimentação equilibrada e um sono reparador.

