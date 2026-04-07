Pagamentos contactless Curve Pay chegam a mais dispositivos Huawei Watch em Portugal

A funcionalidade segura de pagamento contactless está agora disponível numa gama mais ampla de smartwatches Huawei Watch, com cobertura total em mais de 30 mercados europeus, incluindo todos os Estados‑membros da União Europeia (UE).

Até há pouco tempo, era possível realizar pagamentos NFC com os relógios da Huawei através da Quicko Wallet. No entanto, com o fim da licença bancária na Europa deste serviço, os pagamentos passaram a ser suportados pelo Curve Pay.

À medida que os pagamentos digitais e contactless se tornam parte do quotidiano dos consumidores europeus, a Huawei reforça o seu compromisso em facilitar pagamentos sem smartphone ou cartões e em movimento, garantindo a segurança e conveniência das operações.

Neste sentido, a marca está a anunciar o alargamento do acesso à aplicação Curve Pay, que chega aos seguintes modelos:

Watch Ultimate 2;

Watch 5;

Watch GT 6 Series;

Watch GT 5 Series;

Watch FIT 4 Series.

A atualização surge após a integração da solução no recentemente lançado Huawei Watch GT Runner 2, que incorpora tecnologia avançada de posicionamento e monitorização por GPS, além do Modo Inteligente de Maratona pensado para corredores profissionais e amadores.

Expansão dos pagamentos contactless Curve Pay

Segundo Rong Tao, presidente da Divisão Europeia de Dispositivos da Huawei, "a integração da aplicação Curve Pay no nosso ecossistema de wearables representa um marco significativo na nossa missão de criar uma vida digital verdadeiramente integrada".

Com esta nova funcionalidade nos dispositivos Huawei Watch, estamos a permitir que os nossos consumidores realizem pagamentos contactless de forma segura e prática diretamente do pulso, oferecendo-lhes maior independência e liberdade de movimentos.

Entre as funcionalidades agora disponíveis, destacam-se:

Pagamentos contactless diretos , compatíveis com inúmeros terminais, bem como ferramentas de gestão de cartões na aplicação, incluindo a funcionalidade Go Back in Time, que permite corrigir pagamentos após a compra.

, compatíveis com inúmeros terminais, bem como ferramentas de gestão de cartões na aplicação, incluindo a funcionalidade Go Back in Time, que permite corrigir pagamentos após a compra. Experiência One Smart Wallet , que permite reunir a maioria dos principais cartões numa única interface.

, que permite reunir a maioria dos principais cartões numa única interface. Deteção segura de remoção do pulso, que ativa automaticamente a necessidade de introdução de código de acesso caso o dispositivo seja retirado.

Os utilizadores podem começar por descarregar a aplicação Curve Pay na AppGallery, App Store, Google Play ou Galaxy Store, seguindo-se a instalação e emparelhamento com um dispositivo Huawei Watch.

Mercados onde o Curve Pay está disponível A aplicação Curve Pay está agora disponível na Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Chéquia, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Reino Unido, Noruega, Islândia e Liechtenstein.

Segundo a Huawei, a disponibilidade deverá ser alargada a outros produtos da gama no futuro.