A Syone apresenta os primeiros speakers confirmados para o Open Source Lisbon 2021! A 19ª Edição do maior evento de open source em Portugal, será transmitida online nos dias 17 e 18 de junho.

O primeiro dia, dedicado ao Sector Público e União Europeia, com debates sobre tecnologia e a indústria open source, e o segundo dia, focado na comunidade, sobre o tema ‘Open Source Mindset in a Shifting World’.

A Syone apresenta os primeiros speakers confirmados para o Open Source Lisbon 2021! Marcos Martins, Dawn Foster e Douglas Lima, serão então três dos nomes que estarão presentes no maior evento de open source em Portugal.

Dawn Foster

Dawn é conhecida como Director of Open Source Community Strategy na VMware’s Open Source Program Office. Faz parte do Conselho de Administração, e é responsável pelo projeto CHAOSS da Fundação Linux, é conselheira da Bitergia e está também presente no conselho de administração do OpenUK.

A estes cargos, somam-se mais de 20 anos de experiência em participação na comunidade, estratégia, software de open source, métricas, e muito mais. Dawn é speaker habitual nos eventos da indústria open source, incluindo Fundação Linux, OSCON, SXSW, FOSDEM, entre outros.

No dia 18 de junho, Dawn irá falar sobre os riscos associados à forma como são aplicados os projetos open source, incluindo também, conselhos práticos para avaliar e evitar estes riscos.

Douglas Lima

Douglas é Senior Software Engineer na Farfetch, especialista em .NET, Web API, Message Brokers e em base de dados de alta performance. Atualmente, faz parte da equipa responsável pela criação do KafkaFlow framework na Farfetch – concebido para simplificar o consumo e produção de dados, usando Apache Kafka.

Na sua talk, os participantes irão descobrir como o uso de frameworks pode ajudar nas validações, na implementação de padrões, criação de UIs, criação de testes automatizados e muito mais.

Marcos Martins

Senior Test Automation Engineer na Farfetch, Marcos reune uma vasta experiência em diversas áreas, como IT Support, System Analyst e Release Engineer. Soma também, a especialização na área de Software Testing e Quality Assurance, e está atualmente, a trabalhar numa equipa de Research e Development, com grande foco na criação de frameworks open source.

Juntamente com Douglas, Marcos irá explicar como solucionar problemas complexos e escrever código de forma mais clara e padronizada, usando a solução Kafka Framework.

Open Source Lisbon anuncia também os primeiros sponsors

A RedHat e a Microsoft, juntam-se ao evento, uma vez mais como sponsors, tal como a Hopla.

Conhecida a nível mundial, como a maior fornecedora de soluções open source, a Red Hat estará presente no Open Source Lisbon uma vez mais! Nesta edição, irá apresentar as suas mais recentes soluções, baseadas numa abordagem para a comunidade, beneficiando as tecnologias LINUX, Cloud, container, e ainda, Kubernetes.

Os participantes podem visitar o stand virtual da Microsoft e assistir às suas talks, e assim, saber mais sobre a sua missão, focada em qualificar os seus clientes a adaptar-se com sucesso a este novo mundo em torno da Cloud.

A 19ª Edição do evento conta também com a participação da Hopla, orientada em ajudar as empresas a alcançar a transformação digital, através da modernização das suas aplicações e infraestruturas.

Nesta edição, os participantes terão a oportunidade de ouvir declarações da Presidência Portuguesa e União Europeia, compreender a visão da Europa como líder na adoção de tecnologias open source, participar em debates com a comunidade e descobrir como a tecnologia pode melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

Registe-se já em: www.opensourcelisbon.com. Fique também a par de todas as novidades através do website e social media.