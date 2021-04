Nvidia pode relançar a linha GeForce RTX 30 com limitação à mineração

Com o flagelo da mineração de criptomoedas, a Nvidia limitou a taxa de hash da sua placa gráfica GeForce RTX 3060. A ideia não foi bem aceite por quem minera, mas também em pouco tempo esse bloqueio foi contornado.

Agora, segundo as últimas notícias, a fabricante norte-americana poderá relançar toda a sua linha das gráficas RTX 30 com limitação à mineração das moedas digitais.

A crescente valorização das moedas digitais alicia cada vez mais pessoas a iniciar a prática da mineração. Contudo, para a extração de moedas como a Ethereum são utilizadas placas gráficas, especialmente as que compõem a nova linha GeForce RTX 30.

Como resposta, a Nvidia deixou claro que estas GPUs GeForce são destinadas aos jogadores e, como tal, limitou a taxa de hash do recém-lançado modelo GeForce RTX 3060. No entanto este limite acabou por ser desbloqueado, apesar de a marca ter intenções de relançar este chip com um novo silício que torne mais eficaz este bloqueio.

Para além disso, alguns rumores apontam que os modelos RTX 3070 Ti e RTX 3080 Ti terão também limites para a extração de moedas digitais.

Nvidia poderá relançar toda a gama RTX 30 com limites à mineração

De acordo com os últimos relatórios do mundo industrial, a Nvidia poderá mesmo relançar toda a linha das placas gráficas GeForce RTX 30. Os modelos seriam no fundo uma versão atualizada das GPUs com determinadas características de forma a coibir os mineradores de criptomoedas de as quererem comprar.

Segundo os rumores, estas novas versões podem chegar já em no mês de maio. Mas as empresas não irão anunciar esta alteração como sendo ‘uma nova placa gráfica’, uma vez que a única diferença é a implementação de limites para a mineração. Tudo o resto será igual aos chips já lançados.

De qualquer forma, as novas placas dedicadas à mineração de moedas digitais Nvidia CMP HX 30 já chegaram, para já pelas mãos da Gigabyte.

