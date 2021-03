A Nvidia lançou recentemente a sua nova e tão aguardada placa gráfica GeForce RTX 3060. Mas a fabricante já havia deixado claro que estes chips tinham como objetivo o mundo dos jogos e não a mineração de criptomoedas. Nesse sentido, a RTX 3060 veio bloqueada de forma a limitar a performance para a extração das moedas digitais.

No entanto há agora uma publicação onde a RTX 3060 é usada na mineração com toda a sua performance, ou seja, com uma taxa de hash de 45 MH/s.

Com a escassez cada vez mais acentuada de chips gráficos no mercado, especialmente da linha Nvidia RTX 30, o lançamento da GeForce RTX 3060 era muito aguardado pelos gamers. No entanto havia sempre o risco de ser comprada em grandes quantidades para a mineração de criptomoedas, acentuando assim o problema de falta de stock.

Mas a Nvidia mostrou-se do lado dos jogadores e defendeu que as gráficas GeForce RTX se destinam aos jogos. Como alternativa, a Nvidia lançou a placa CMP para a extração das moedas digitais.

A fabricante foi mais longe e anunciou que a RTX 3060 trazia limitações na taxa de hash para não oferecer tanta performance no ato de minerar Ethereum. E estas limitações não poderiam ser desativadas. No entanto esse bloqueio pode ter sido agora ultrapassado.

Bloqueio à mineração da RTX 3060 terá sido desativado

De acordo com uma recente publicação no Twitter, há já um sistema de mineração de criptomoedas a utilizar toda a performance da GeForce RTX 3060, ou seja, uma taxa de hash de 45 MH/s.

Segundo a imagem, este sistema estará então a minerar Ethereum com o algoritmo Dagger Hashi-Motto (vs 20-25 MH/s). Estima-se que tenha sido usada uma mod personalizada desenvolvida por utilizadores chineses e validada por um grupo vietnamita que minera.

De qualquer forma, para já não há confirmação total de que este desbloqueio tenha realmente acontecido. No entanto esta já era uma possibilidade colocada por vários utilizadores ‘entendidos’ no assunto. E, desses, a grande maioria defendia que era apenas uma questão de tempo até que se conseguisse contornar os limites à mineração na RTX 3060 impostos pela Nvidia.

Leia também: