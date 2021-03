IceGiant ProSiphone Elite: o enorme cooler que pesa tanto como um portátil

Como sabemos, existem tecnologias para todos os gostos. Temos no mercado produtos para pessoas mais reservadas, mas também existem equipamentos excêntricos e sui generis para um público bem definido. E é aí que entra o IceGiant ProSiphone Elite.

O IceGiant ProSiphone Elite é um enorme cooler que pesa exatamente 2 kg, quase tanto como um computador portátil. Vamos conhecê-lo melhor.

Existem vários nomes para adjetivar os equipamentos tecnológicos mais ‘pesados’. No caso dos telefones, por exemplo, era habitual designar os maiores de ‘tijolos’. Mas, em muitos casos, o ser-se maior e mais pesado tem um determinado propósito, tal como é o caso do exemplo de hoje.

IceGiant ProSiphon Elite é um cooler de peso!

O IceGiant ProSiphone Elite é um cooler de dimensões bastante significativas e avantajadas. No entanto o seu peso é de 2 kg, ou seja, quase tanto como um computador portátil.

Este cooler foi desenhado para oferecer o melhor arrefecimento aos processadores Intel e AMD, sem necessidade de recorrer a arrefecimento líquido. E, no fundo, todo este pomposo tamanho se justifica então com o facto do IceGiant ProSiphon Elite trazer consigo uma câmara de vapor.

A câmara a vapor conta no entanto com uma pequena quantidade de líquido que é fervido através do calor emanado pelo processador. Este processo, por conseguinte, atrai a temperatura de modo a arrefecer o equipamento. Por sua vez, o vapor passa por um condensador, de forma a tornar-se novamente líquido e voltar a arrefecer o CPU.

Especificações do IceGiant ProSiphon Elite

Material: Alumínio

Dimensões Gerais: 164 x 251 x 104 mm Condensador: 251 x 120 x 50,5 mm Ventoinha: 120 x 120 x 25,4 mm

4 ventoinhas

Peso: 1,44 kg sem ventoinhas e 2 kg com ventoinhas

Ruído máximo: 32,2 dBA

Velocidade máxima das ventoinhas; 2.300 RPM

Garantia: 10 anos

Pode ver as especificações completas deste cooler aqui.

O IceGiant ProSiphon Elite já está disponível para compra nos Estados Unidos, pelo valor de 169,99 dólares (~143 euros).

Mas esta não é a primeira vez que falamos de um produto tecnológico fora do normal e absolutamente megalómano. Lembramos, por exemplo, o caso do computador com sete ecrãs designado Aurora 7.

