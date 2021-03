Tem um smartphone Android e está preocupado porque apagou acidentalmente algo importante? Perdeu todo o conteúdo depois de um restauro de fábrica? Estas e outra situações deixaram de ser preocupações.

A Coolmuster Android Assistant é o software que, além de permitir fazer o backup e restauro completo do smartphone, permite também a gestão completa do seu smartphone Android de uma forma como não se vê todos os dias. Pensado para aqueles momentos em que tudo corre mal, encontraremos aqui a resolução certa dos nossos problemas. Conheça a nata da nata do software de gestão e organização Android, e não é a brincar!

Afinal, o que faz Coolmuster Android Assistant?

Este software, disponível para Windows e Mac, ao contrário de outras soluções, não se limita apenas a fazer cópias de segurança e restaurá-las. Então, podemos dizer que esta ferramenta foi desenvolvida para tratar também de todos os nossos dados do Android com grande eficácia, incluindo:

Media,

Registos de chamadas,

Contactos,

Mensagens,

Aplicações,

etc.

Tudo isto num único local, no computador. No fundo, traz consigo as principais funcionalidades pelos utilizadores para a gestão de dispositivos Androi, com a facilidade de um clique.

Como definir o Coolmuster Android Assistant?

Primeiramente, podemos começar por definir o Coolmuster Android Assistant como uma ferramenta topo de gama e de fácil utilização, através da qual vamos poder facilmente fazer o backup do software e dados móveis no nosso PC.

Assim, caso tenhamos a má sorte de perder o smartphone, de um roubo ou mesmo de apagar algo por engano, os nossos dados vão estar seguros e podem ser rapidamente recuperados com apenas um clique.

Software 100% verde

Com suporte para Windows e Mac, deixamos aqui o primeiro DESTAQUE que consiste no facto de se tratar de um software 100% Verde, isto é, trata-se de um software só de leitura de informação.

Mas o que significa isso de ser um software 100% verde? Muito simples, o programa consegue ler os nossos dados e geri-los mas, como é um utilitário só de leitura, não existe a possibilidade de danificar os nossos dados.

Ou seja, termina aqui a preocupação se os nossos dados estão corrompidos ou modificados. Por outro lado, podemos afirmar que é uma aplicação 100% segura e não causará qualquer dano aos dados do smartphone nem ao PC.

Compatibilidade

Por outro lado, o Coolmuster Android Assistant é compatível as marcas Android, oferecendo suporte para uma vasta gama onde se incluem:

Samsung,

Motorola,

Dell,

HTC,

Sony,

Huawei,

ZTE

e muito mais.

Na verdade, o software suporta dezenas de dispositivos seja de forma individual, seja em conjunto, o que significa que pode ser usado para os smartphones da família ou da empresa. No nosso caso testamos um Xiaomi Mi Mix 2S.

Ferramenta autónoma

Desde já, outro destaque do software passa pela sua independência qualquer outro programa ou utilitário funcionar.

Então, deixa de ser necessário instalar qualquer ferramenta ou plugin de terceiros para começar a utilizar a Coolmuster Android Assistant. Simplesmente basta descarregar e instalar o instalador no PC começar a usar.

Backup (cópia de segurança) e Restauro

Acima de tudo, esta é uma das principais e mais eficazes funções deste software. Ao utilizar o Coolmuster Android Assistant deixa de ser necessário fazer o backup ou restaurar os dados um a um uma vez que esta ferramenta permite fazer cópias de segurança ou restaurar os dados do seu dispositivo Android com um único clique.

E o seu funcionamento é simples: basta ligar o nosso dispositivo Android ao computador, executar esta ferramenta e clicar em ‘Backup’ ou ‘Restore’ para o fazer com um só clique.

WiFi

Do mesmo modo que o Backup e Restauro são eficazes soluções, o programa permite, para comodidade, conectar o smartphone Android via cabo USB ou WiFi.

Instalar e desinstalar aplicações

Do mesmo modo, é possível instalar rapidamente aplicações no PC e exportá-las para o dispositivo Android ou vice versa. Também é possível desinstalar a partir do PC as aplicações Android já não necessárias.

Não obstante, a parte multimédia como a música e fotos não ficaram esquecidas e foi colocada à nossa disposição uma excelente interface de transferência de música, fotos, vídeos ou livros desejados para o seu computador.

A gestão de albuns de fotos também está garantida bem como a capacidade de exportar fotos para o PC, seja individualmente seja o conjunto total de fotos, tudo com apenas alguns passos.

Seguidamente, não podemos de deixar de falar de funções utilitárias essenciais como:

Captura de ecrã ou screenshot: o programa permite capturar captura de ecrã do smartphone ou tablet Android;

Mensagens de texto em grupo: esta é uma das características interessantes, pois iremospoder enviar SMS a partir do Windows ou Mac para qualquer telemóvel e em vez de enviar a mesma mensagem para cada contacto, um a um, ou seja, podemos enviar grupos de SMS de uma só vez e poupar tempo.

Assistência de Contactos e Registos de Chamadas: palavras para quê? Exportar contactos para o PC ou mesmo para o Outlook e, de forma semelhante, importar contactos do computador ou Outlook. Sem nunca esquecer, claro, o backup dos contactos, a edição ou mesmo a eliminação total ou de contactos redundantes e chamadas.

Utilização avançada do assistente

Todavia, os utilizadores que chegaram a este parágrafo certamente já se aperceberam das mais-valias do Coolmuster Android Assistant. No separador da janela do programa, Super Toolkit, veremos acrescentadas-valias também muito interessantes e que tornam o software ainda mais avançado.

Vejamos, então, as funções desenhadas para uma utilização avançada:

Lab.Fone for Android

Em contrapartida, com o Lab.Fone, poderemos recuperar os dados apagados da memória interna do telefone, bem como um cartão de memória externo.

Igualmente, podemos fazer o backup dos dados apagados e dos dados existentes do smartphone para o computador. Assim, se tiver apagado acidentalmente algo do seu telefone, este software irá ajudá-lo a recuperar.

SMS + Contacts Recovery

Igualmente, se estiver à procura de uma forma de recuperar as suas mensagens de texto ou contactos perdidos ou apagados do seu dispositivo Android basta experimentar o recurso Coolmuster Android SMS + Contacts Recovery (recuperação de contactos).

Eficiente é o adjetivo que melhor descreve a função para recuperar facilmente SMS e contactos perdidos do cartão SD interno e cartão SIM do seu Android.

Mobile transfer

Esta é mais uma característica espantosa fornecida por esta ferramenta. Que receia a compra de um novo smartphone por causa do aproveitamento e passagem dos dados, então termina aqui esse medo.

Asiim, a Mobile transfer, ou transferência móvel pode mover os dados de um dispositivo para outro sem qualquer dano e, inclusive, pode mesmo mover dados do Android para o iPhone.

Data recovery

O nome diz tudo: facilmente recuperar os ficheiros apagados ou perdidos a partir de diferentes discos.

Então, iremos proceder com a recuperação dos dados do disco rígido interno, bem como de todos os tipos de discos rígidos externos, como cartão de memória, pen drive, etc. Mais de 550 formatos de ficheiros podem ser recuperados, incluindo fotografias, vídeos, música, e-mails, documentos, ficheiros arquivados, etc.

iOS Assistant

Tal como o Android Assistant, a Coolmuster não se esqueceu de oferecer uma potente ferramenta de iOS Assistant através da qual se transferem ou gerem dados do iPad, iPhone ou iPod no PC.

O iOS Eraser também oferece a possibilidade de apagar permanentemente todos os dados dos dispositivos iOS, sem qualquer possibilidade de restauro, o que ajuda a proteger os dados contra roubo quando vende, doa ou troca de iPhone, iPad ou iPod.

Por último, a Coolmuster traz consigo uma ferramenta Extractor de Backup do iPhone através da qual se poderá restaurar os dados do iPhone a partir das janelas de ficheiros de backup do iTunes sem ligar o iPhone ao computador.

Depois, tem a ferramenta de Recuperação do iPhone para recuperar diretamente todos os seus contactos e SMS do iPhone a partir da memória interna, bem como do cartão SIM.

Importante, e a ter em conta, que todas estas opções avançadas são módulos dedicados à parte do software principal e têm custos adicionais.

Conclusão

A nossa experiência com este programa foi um verdadeiro sucesso, isto para dizer no mínimo. As características, a velocidade, e o desempenho do Coolmuster Android Assistant são dignas de atenção máxima pois não se encontra um software destes todos os dias.

Estamos em condições de afirmar que se trata de uma opção muito melhor quando comparada com outras ferramentas de backup e recuperação de dados do Android disponíveis no mercado.

A melhor parte é que não só faz cópias de segurança ou restaura os seus dados, como também proporciona uma interface de utilizador simples e fácil de utilizar para gerir todo o smartphone Android.

Resumidamente, pode importar, exportar, organizar, apagar e editar todos os conteúdos, incluindo contactos, registos de chamadas, aplicações, fotografias, música, vídeos, etc.

Tal como o Android, faz cópias de segurança, restaura e gere os dados do dispositivo iOS através de uma ferramenta similar iOS Assistant da Coolmuster.

Em síntese: é um software obrigatório para qualquer utilizador Android!

Coolmuster Android Assistant