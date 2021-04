Gigabyte é a primeira empresa a anunciar a sua placa CMP 30HX para mineração

Muito se tem falado da mineração de criptomoedas através da utilização de placas gráficas, nomeadamente da linha GeForce RTX 30 da Nvidia. Mas, depois de analisar a situação, a fabricante optou por desenvolver uma placa destinada em exclusivo a esta prática, a linha CMP.

Após este anúncio, algumas notícias têm revelado mais pormenores sobre este equipamento. E agora sabemos que a marca taiwanesa Gigabyte é então a primeira a anunciar a sua edição personalizada da CMP 30HX.

Gigabyte é a primeira a lançar a sua placa CMP 30HX da Nvidia

Após vários meses depois do anúncio das novas placas CMP (Cryptocurrency Mining Processor) da Nvidia, já muita tinta correu sobre estes equipamentos. E pelo menos por duas vezes estas placas foram descobertas à venda.

No entanto, agora sabemos que a Gigabyte é a primeira marca a anunciar a sua CMP 30HX, destinada em exclusivo à mineração de criptomoedas. Assim, esta Nvidia CMP 30HX da Gigabyte traz 6 GB de memória GDDR6, numa interface de 192-bit. Oferece também um sistema de arrefecimento patenteado pela fabricante, o Windoforce 2x que, por sua vez, conta com ventoinhas de rotação alternada.

Para já, a página oficial da Gibagyte ainda não fornece muitos pormenores acerca desta placa, nomeadamente no que respeita à sua performance. Contudo, o sistema de arrefecimento é bastante divulgado.

De acordo com as informações, o Windforce 2X conta com duas ventoinhas de 90 mm que giram em direções opostas. Segundo a fabricante, esta característica promove e incrementa a retirada de ar quente da placa. Por sua vez, também o heat pipe é colocado de forma estratégica para maximizar o contacto direto com a GPU.

Especificações da Nvidia CMP 30HX da Gigabyte

Clock de 1785 MHz

Clock de memória de 14000 MHz

Memória de 6 GB do tipo GDDR6

Interface de 192-bit

Banda larga de 336 GB/s

PCI-E 3.9 x4

Dimensões de 224,5 x 121,2 x 39,6 mm

Formato ATX

Fonte recomendada de 450 W

Conectores de energia: um de 8 pinos

A Gigabyte ainda não divulgou o preço oficialmente sugerido, no entanto, recentemente a CMP 30HX da marca foi posta à venda na Roménia por 604 euros.

Mas com a escassez de componentes, é esperado que haja algum atraso nas entregas destas placas no mercado.

Podem conhecer todos os pormenores da CMP 30HX da Gigabyte aqui.