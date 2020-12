Nvidia deve apresentar as gráficas RTX 30 para portáteis da nova geração já a 12 de janeiro

A Nvidia é uma das marcas que mais tem crescido no mercado do hardware. O recente lançamento das placas RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090 incrementou o nível de destaque e estatuto que a fabricante também faz por merecer.

Agora, a marca anunciou o evento “GeForce RTX: Game On” para o dia 12 de janeiro de 2021. Suspeita-se que este será o momento escolhido para a apresentação das novas gráficas RTX 30 mobile para os portáteis da nova geração.

Segundo os nossos leitores, a Nvidia é a melhor fabricante de chips gráficos. Após ter apresentado as suas novas placas gráficas da série RTX 30, o segmento hardware ganhou um novo ânimo. Os equipamentos foram muito bem recebidos pelo mercado, quer ao nível dos consumidores, quer dos fornecedores.

Mas agora a fabricante acaba de anunciar um evento para o dia 12 de janeiro designado “GeForce RTX: Game On“, um dia após o início da CES 2021. E os rumores já preveem o que pode estar para vir.

Nvidia pode lançar as RTX 30 para portáteis novos a 12 de janeiro

Depois do anúncio do evento no início do ano, suspeita-se que a Nvidia possa assim apresentar a nova linha de placas gráficas GeForce RTX 30 direcionada aos portáteis de nova geração.

É ainda esperado que a marca consiga trazer, finalmente, a compatibilidade entre CPUs AMD e as novas RTX. Além disso, a fabricante pode ainda apresentar a nova placa RTX 3060 de 12 GB.

Na imagem seguinte podemos conferir os possíveis lançamentos da Nvidia mobile para 2021.

Desta forma, no primeiro semestre de 2021, a marca irá lançar as versões mobile das placas RTX 3080, RTX 3070 e RTX 3060. No entanto, não há planos para substituir as GTX 1660 Ti, GTX 1650 Ti e GTX 1650. Apesar disso, podem surgir novos modelos da GTX 1660 Ti e 1650 Ti, uma vez que aparecem em linhas diferentes na imagem.

Segundo o site WCCFTech, numa primeira fase, os modelos destas GPUs serão apenas fabricados pela ASUS e MSI. Por sua vez, a HP, Dell e Lenovo devem aguardar até abril para conseguir oferecer suporte a estas gráficas.

As informações indicam que os portáteis que custem cerca de 699 dólares trarão a GTX 1650, já os que custam entre 799 e 899 dólares devem vir equipados com a GTX 1650 Ti e GTX 1660 Ti.

Quanto às novas gráficas, a RTX 3060 deve vir nos modelos acima de 999 dólares, a RTX 3070 nos de 1299 dólares e a RTX 3090 deve acompanhar os portáteis de 1999 dólares.

Leia também: