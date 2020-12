ASUS apresenta as placas gráficas brancas da gama GeForce RTX 30

Este ano está a trazer boas surpresas e excelentes produtos no segmento do hardware. No que respeita aos chips gráficos, a Nvidia e a AMD superaram as expetativas dos consumidores e, neste momento, o mercado está ao rubro com as GeForce RTX 3070, RTX 3080, RTX 3090 e as Radeon RX 6800 XT e RX 6900 XT.

Agora a ASUS apresentou as suas placas gráficas brancas da série RTX 30, que pertencem à linha gamer ROG Strix. Vamos conhecê-las melhor.

A ASUS é uma fabricante de Taiwan, com sede em Taipé e é considerada como uma das mais respeitadas marcas tecnológicas do mundo. A empresa, assim como outras marcas, produz os seus próprios modelos baseados nas placas gráficas da Nvidia e AMD, nomeadamente das Radeon RX 6800 XT e RX 6900 XT.

Mas agora a marca revelou interessantes produtos das novas GPU da Nvidia.

ASUS apresenta placas gráficas brancas da gama RTX 30

A ASUS revelou recentemente a sua variante branca das placas gráficas da série GeForce RTX 30 da Nvidia. Ao todo são seis modelos diferentes com arquitetura Ampere da Nvidia. As placas são a RTX 3070, RTX 3080, RTX 3090 e as suas variantes com overclock.

Todos os modelos trazem um design personalizado, característico das gráficas ROG Strix da marca. O aspeto é semelhante às RTX 30 originais, mas contam com uma bonita cor branca e detalhes em metal nas zonas do cooler e ventoinhas.

As ventoinhas contam com a tecnologia Axial-Tech, que oferece uma melhor circulação de ar e uma maior pressão estática. A ventoinha do meio, com 13 hélices, gira em sentido oposto às laterais que contam com 11 hélices.

Por sua vez, os LEDs RGB não apresentam diferenças em relação às já lançadas placas ROG Strix da gama RTX 30. O PCB mantém-se na cor preta.

Os modelos da GeForce RTX 3080 e RTX 3090 trazem três conectores de energia 8 pinos, e a versão RTX 3070 conta com dois conectores de 8 pinos.

Todos os equipamentos vêm equipados com um circuito integrado que monitoriza a tensão da fonte de alimentação. Ou seja, se houver uma queda na tensão, irá acender-se um LED vermelho indicativo, assim, de problemas na fonte de alimentação.

Veja todos os modelos das placas gráficas brancas da ASUS RTX 30

Todos estes modelos são semelhantes no seu tamanho, com dimensões de 31,85 x 14,01 x 5,78 cm e um design de 2.9 slot. Trazem duas saídas HDMI 2.1 e três DisplayPort 1.4a e suporte a HDCP 2.3.

Os seis modelos mantêm as mesmas velocidades e clock que os modelos originais ROG Strix da Asus.

A fabricante não revelou os preços destas placas gráficas, no entanto estima-se que o valor possa ser ligeiramente superior aos das versões originais.