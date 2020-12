Não são anormais as falhas no Android, em especial nas apps que o rodeiam. O próprio sistema está por vezes vulnerável, mas muito mais raras são as falhas de hardware, quase sempre de um fabricante de topo e presente em muitos equipamentos.

Com o controlo de grande parte dos componentes nas mãos de alguns fabricantes, estas situações são muito perigosas. Neste contexto, há um novo problema detetado e que afeta milhões de smartphones Android. É uma falha da Qualcomm e de um dos seus componentes.

Surge uma nova falha no Android

Foi a própria Google que veio a público revelar esta nova falha que afeta os smartphones Android. Enquadrado no seu Project Zero, a equipa de investigadores de segurança da Google descobriu e revelou detalhes sobre este problema.

Do que pode ser lido na descrição, a falha afeta milhões de smartphones Android, tudo devido ao hardware que têm presente. O problema está no GPU Adreno da Qualcomm, que como se sabe está disseminado no universo dos smartphones com o sistema da Google.

Problema está no GPU Adreno da Qualcomm

A revelação desta situação seguiu os planos normais do Project Zero e foi revelada 90 dias após ser encontrada. O seu grau está marcado como se elevada severidade, mostrando bem a sua importância e a disseminação que terá nestes equipamentos.

Foi a 15 de setembro que a Google relatou a falha à Qualcomm, com uma sugestão para a sua resolução no Android. Esta terminaria a 14 de dezembro, mas a solução surgiu uma semana antes, tendo sido informados os fabricantes de smartphones afetados.

Estará a atingir milhões de smartphones

O problema aqui, e a Google é particularmente boa nestas situações, é que a solução aparentemente vem trazer novos problemas. A Qualcomm ainda não lançou a correção para esta nova falha e como tal os smartphones Android voltam a expostos.

Este é mais um problema que pode eventualmente passar sem qualquer solução nos smartphones Android. A sua disseminação será muito grande, com milhões de dispositivos afetados, graças à presença do GPU Adreno da Qualcomm. Resta apenas aguardar e ver se a correção surge em breve.