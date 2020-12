O Android Auto tem, desde a sua apresentação, uma limitação grande nas apps que permite que sejam usadas. A Google controla este seu complemento automóvel e procura dar-lhe as melhores soluções que ali podem estar.

Se para os serviços de mapas estávamos habituados a usar o Google Maps ou o Waze, uma novidade importante surgiu agora. Há mais um serviço que pode ser usado no Android Auto e que tem caraterísticas próprias que nem todos oferecem. Falamos do Sygic, uma app que muitos já se habituaram a usar.

Chega mais um serviço ao Android Auto

Apesar de ainda não estar oficialmente em Portugal, o Android Auto já está a caminho, segundo a própria Google. Esta complemento consegue unir o smartphone Android aos carros onde esta capacidade está presente, criando um sistema de entretenimento e suporte único.

A grande novidade agora revelada vem mostrar que a abertura da Google no Android Auto está a funcionar. O Sygic pode ser já usado como alternativa aos 2 serviços de mapas que atualmente estavam disponíveis. Falamos do Google Maps e do Waze, ambas as propostas da gigante das pesquisas.

Sygic em testes para ser usado por todos

A grande vantagem do Sygic é que consegue trabalhar sem acesso à Internet, tendo os seus mapas locais e com grande detalhe. Há ainda utilizadores que relatam que esta é uma solução com um desempenho melhor que qualquer um dos restantes serviços no Android Auto.

Por agora o Sygic e esta integração está ainda em testes, mas pode ser acedido. Basta que se registem para a versão beta e que instalem, pelo menos, a versão 19 desta app. Devem ainda registar o acesso ao Android Auto para que o possam testar.

Substituto para o Google Maps e para o Waze

Não se sabe quando estará disponível para todos poderem usar como alternativa ao Waze e ao Google Maps. É certo que ainda decorrem testes, mas não deve demorar muito a chegar à App Store, até porque esta versão foi já anunciada.

Foi no passado mês de agosto que a Google tinha revelado que ia abrir o Android Auto a outros serviços de outras categorias. É agora a hora destes usarem esta estrutura e darem aos condutores mais alternativas.