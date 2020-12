iPhone cai de avião a 300 metros de altura e filma trajetória até o chão (vídeo)

A história vale pela curiosidade do voo atribulado e pela resistência dos dispositivos eletrónicos. As imagens captadas pelo iPhone são breves. O episódio passou-se com o ambientalista Ernesto Galiotto que deixou cair o seu smartphone quando voava por cima da Praia do Peró, em Cabo Frio, no RJ. Conforme mostram as imagens, ele tentou fotografar a paisagem do avião e perdeu o dispositivo a 300 metros de altura.

Na manhã seguinte, recorrendo à App Encontrar e à localização GPS do smartphone, este foi encontrado são e salvo.

Do ar ao chão em 15 segundos

Não é nada novo, mas é sempre interessante perceber que estas máquinas estão cada vez mais resistentes. Aconteceu na passada sexta-feira quando o ambientalista Ernesto Galiotto voava e tentava fotografar as paisagens da Praia do Peró. Ao colocar a mão fora da janela do pequeno avião, a pressão arrancou-lhe da mão o seu iPhone 6S.

Uma câmara na cabine do avião monomotor registou o momento em que Ernesto agarrou o smartphone só com uma mão para filmar o local e brincar com os amigos do projeto Bandeira Azul. Apenas facilitou um segundo e… o iPhone voou!

O trajeto da queda, que durou cerca de 15 segundos, foi registado em vídeo pelo próprio smartphone que tocou o solo, conseguindo gravar toda a ação.

O ambientalista enfrentou o assunto com humor e boa disposição e partiu logo do princípio que o poderia recuperar.

É uma coisa que, se você contar para alguém, a pessoa não acredita. Foi um Deus nos acuda! No momento, eu falei até um palavrão, mas depois eu pensei e disse: ‘Eu vou recuperar esse celular’

Referiu o ambientalista ao canal G1, que faz voos na região há 26 anos.

Conforme é referido, Ernesto sobrevoava a Praia do Peró. O voo era para comemorar a renovação do Selo Internacional Bandeira Azul, símbolo que reconhece a qualidade ambiental da praia.

App Encontrar da Apple localizou no solo o iPhone 6S

A queda demorou cerca de 15 segundos e, por sorte, o equipamento caiu no solo. Segundo o que foi contado, o dispositivo estava a cerca de 200 metros da água e a poucos metros estava um casal na praia. Ele caiu às 11h10 de sexta-feira, com o ecrã para baixo e ficou a filmar durante uma hora e meia.

Eu tinha fé que ia recuperar. Pensei: ‘Se ele não caiu na água, a gente vai achar’. Por poucos metros, poderia ter atingido uma pessoa – e, com aquela altura que eu estava voando, 2 mil e poucos pés, ia ser uma tragédia, imagina? Mas não teve a tragédia, teve muitas emoções, como diz o Roberto Carlos.”

Recorrendo ao sistema Encontrar, com outro iPhone ou dispositivo com o sistema, foi fácil localizar o iPhone. O sistema GPS deu o local certo de onde descansava o smartphone.