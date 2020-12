O Windows Defender conquistou já um lugar de direito no Windows 10. Esta solução de segurança da Microsoft está cada vez melhor e garante a proteção dos utilizadores, dos seus dados e de todas as suas navegações na Internet.

Claro que, como qualquer outro antivírus, o Windows Defender pode ter tendência para consumir mais recursos do que o esperado. Este pode ser controlado e é simples de definir o CPU máximo que pode usar no Windows 10.

Recursos que pode controlar no Windows 10

Por muito que se pense o contrário, é essencial ter um antivírus no Windows 10, ou em qualquer outro sistema. Este garante a proteção do utilizador, ao mesmo tempo que mantém os dados seguros e longe de olhares alheios de qualquer atacante malicioso.

No Windows 10, a grande maioria opta pela solução que está presente e integrada com o sistema. Falamos do Windows Defender, que está preparado para todas estas situações, ainda que isso custe recursos do sistema, que podem ser essenciais.

Saber que CPU pode consumir com a segurança

O CPU, um dos elementos essenciais de um PC, pode ser controlado no Windows Defender. Para saberem o valor máximo que este pode atingir durante a sua execução, só precisam de executar o comando abaixo numa PowerShell com permissões de administrador.

Get-MpPreference | select ScanAvgCPULoadFactor

O valor apresentado no resultado do comando é o que procuram. Claro que este valor pode ser alterado, para o que o utilizador pretender. Se necessitar de retirar acesso ao CPU ou se precisar de dar mais, essa mudança será feita. Basta definir o valor num novo comando

Definir como o Windows Defender faz estes consumos

Basta definir o valor num novo comando, com a escolha a ter de ficar entre os 5 e os 100. Caso coloquem 0, este controlo do CPU não será realizado, ficando o CPU a consumir o máximo que lhe for permitido em sistema. O exemplo coloca o valor em 80%.

Set-MpPreference -ScanAvgCPULoadFactor 80

Ajustem esse valor para dar o melhor desempenho ao Windows 10. O valor padrão é 50, mas podem permitir consumos maiores ou menores, dependendo dos recursos disponíveis e do que o utilizador quer dar ao seu sistema e ao Windows Defender.