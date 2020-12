As atualizações do Android e dos smartphones é um tema recorrente, infelizmente quase sempre pelas piores razões. As marcas tendem a esquecer-se dos seus smartphones e não os atualizam como os utilizadores esperavam.

É também verdade que as marcas têm mudado a sua posição ao longo dos anos e cada vez mais apostam neste componente. A prova disso poderá estar nos mais recentes números do Android apresentados, com o Android 11 a ser a versão do sistema da Google com adoção mais rápida pelos fabricantes.

O eterno problema das atualizações no sistema da Google

Mesmo tendo sido apresentado em setembro, o Android 11 está ainda longe de ser uma realidade em muitos marcas e muitos smartphones. Há já um movimento que está a trazer esta versão para os equipamentos, com marcas como a Huawei ou a Samsung a liderar e com outros a seguir.

Esta onda parece estar a ter um efeito positivo no ritmo de adoção desta versão, com cada vez mais equipamentos a tê-la presente. É de tal forma grande, que a Google mostrou agora a curva de crescimento do Android 11 face às versões anteriores.

Android 11 tem agora as honras de campeão

Como pode ser visto na imagem acima, esta nova versão é já a que tem a adoção mais rápida pelos fabricantes e pelos utilizadores. Bate, claramente, o Android 10 e o Pie, mostrando que provavelmente vai manter essa curva de crescimento.

Curiosamente esta nova versão segue as pisadas da apresentada no ano passado. Também o Android 10 se mostrou o mais rápido no crescimento do número de utilizadores, mesmo com a Google a não revelar números concretos de adoção por parte das versões do Android.

Novo ritmo na adoção das atualizações dos fabricantes

Claro que, quando comparados com a concorrência, o Android está muito longe de estar perfeito. A Apple acaba de anunciar também os seus números e mostra que 81% dos iPhones lançados nos últimos quatro anos estão a correr iOS 14.

É claro que o universo Android está muito melhor face ao que acontecia há alguns anos. A Google tem feito melhorias no seu sistema operativo e os fabricantes têm também apostado nas atualizações, mas ainda não ao ritmo que os utilizadores precisam e querem.