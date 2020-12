Apple diz que 81% dos iPhones lançados nos últimos quatro anos estão a correr iOS 14

Sempre que sai uma nova versão do iOS, a Apple quer que os utilizadores dos seus dispositivos atualizem e usem as mais recentes novidades. Conforme é sabido, a empresa dá suporte a smartphones com 5 anos de idade, fazendo um esforço para que tudo se adapte aos milhões de equipamentos disponíveis no mundo. No que toca à “fragmentação”, tendo em conta os números de adoção do iOS 14, esta nunca foi tão baixa como agora.

Segundo a Apple, 81% dos iPhones lançados nos últimos quatro anos estão a correr iOS 14.

Pela primeira vez desde que o iOS 14 foi lançado ao público em setembro, a Apple atualizou a sua página da web para programadores com informações da adoção do iOS mais atual. Segundo os novos dados da Apple, é indicado que o iOS 14 agora está instalado em 81% dos iPhones lançados nos últimos quatro anos.

Mas como sabe a Apple desta percentagem?

A empresa de Cupertino para saber que versão usam os iPhone e iPad, recorre ao acesso à sua App Store. Assim, percebe que sistemas usam o iOS ou o iPadOS mais recente. Então, este mais recente número disponibilizado tem como data o dia 15 de dezembro.

É de salientar que ano passado, a empresa não forneceu uma atualização semelhante. Como tal, não se pode comparar de ano para ano.

Dos dispositivos lançados nos últimos quatro anos, 17% estão a correr o iOS 13, enquanto 2% usam uma versão anterior do iOS. Se se abrir o leque todos os dispositivos, independentemente de quando foram introduzidos, a Apple diz que 72% estão com o iOS 14 instalado e 18% correm o iOS 13. Os 10% restantes estão a executar uma versão anterior do sistema operativo.

Por falar no iPad…

Quanto ao iPad, 75% de todos os dispositivos lançados nos últimos quatro anos têm instalado o iPadOS 14, enquanto 22% têm o iPadOS 13 e 3% estão a executar uma versão anterior. Novamente, se abrirmos o leque para todos os dispositivos iPad existentes, 61% estão a correr o iPadOS 14 e 21% o iPadOS 13. Outros 18% estão a executar uma versão anterior.

Mas há alguma razão para haver um número tão elevado com o iOS 14?

Sem dúvida que este iOS 14 veio trazer um conjunto grande de novidades. Além do desempenho, uma novidade que saltou à vista foram os widgets no ecrã inicial. Foi um recurso que se tornou muito popular logo que começaram a sair as versões beta.

O conjunto de novos recursos continuou pelas várias versões. Aliás, ainda esta semana saiu o iOS 14.3 que trouxe aos iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max um recurso ProRaw, como mostramos hoje em detalhe.

Com esta versão, alguns problemas foram resolvidos e notou-se mais estabilidade e fluidez nas máquinas antigas.