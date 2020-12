O Netflix quer mudar a forma como “ouve” os seus conteúdos no Android

A aposta do Netflix tem sido grande nos dispositivos móveis. Funciona de forma perfeita no browser e em dispositivos de maiores dimensões, sendo este o seu ambiente natural, mas quer atingir novas metas, com novas funcionalidades.

Um novo teste está a ser realizado agora no Android, que vai mudar a forma como os utilizadores vêm e ouvem os conteúdos do Netflix. Pode parecer estranho, mas existe agora uma forma de apenas ouvir o som de uma série ou de um filme deste serviço.

O Netflix quer mudar o seu serviço

O Netflix tem realizado testes exaustivos nas interfaces das suas aplicações móveis. Quer mudar a forma como os utilizadores usam este serviço, tornando-o mais simples, mais intuitivo e até mais natural para os utilizadores.

Não é normal os utilizadores abdicarem do vídeo no Netflix. Sendo este um serviço de streaming conteúdos de vídeo, é norma e quase obrigatório que este esteja presente. No entanto, e mesmo com estes pressupostos, o Netflix parece querer permitir que o vídeo seja desligado.

Apenas ouvir o som dos conteúdos vídeo

A nova opção parece estar agora a ser testada e irá apresentar uma nova opção nos vídeos para que a transmissão deste seja removida. Desta forma, os utilizadores apenas vão ter acesso ao áudio, como se fosse um simples podcast ou uma transmissão de áudio.

Desta forma será possível aos utilizadores pouparem dados dos seus planos ou simplesmente manter o smartphone no bolso, enquanto ouvem a sua série preferida. Os cenários são muitos e cada um poderá adaptar esta novidade principalmente ao que pretende.

Mais opções presentes no Android

Outra novidade que surgiu, entretanto, está também relacionada com o áudio e com este novo modelo. Há uma nova opção nas configurações que permite definir quando este modo será ativo. Pode estar sempre ligado, quando forem ligados headphones ou simplesmente desligado.

Esta pode parecer uma funcionalidade contraditória para um serviço como o Netfix. Para além dos seus conteúdos não estarem preparados, os utilizadores vão ter de dispensar a imagem, o que limita a experiência de utilização.