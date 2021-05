Dica: O Assistente da Google engana-se no seu nome? É simples alterar

Sendo já um elemento essencial no Android e noutras plataformas, o Assistente da Google permite uma personalização muito grande. Esta ajuda dá ao utilizador um controlo total dos equipamentos e serviços, usado apenas a voz e os comandos certos.

Claro que a Google lhe deu uma capacidade de personalização única, podendo este assistente tratar o utilizador pelo nome que este quer. Mas e se o Assistente da Google se engana no seu nome? Mudar este nome é simples e muito rápido.

Sempre que interage com o utilizador, o Assistente da Google trata-o pelo seu nome. Esta é uma forma de personalização que o aproxima e que o torna ainda mais pessoal, ajudando na interação. O nome é, por norma, definido pelo utilizador.

Como nem sempre este está correto ou é dito da forma certa, podendo o utilizador alterar esse nome. É uma configuração simples, mas que é importante para a sua utilização, para estar personalizado da forma como o utilizador quer e precisa.

Para realizar esta mudança, deve primeiro abrir as definições do Assistente da Google. Basta chamá-lo ou aceder pelas Definições do Android, e depois carregar na imagem do utilizador, localizada no topo superior direito do ecrã.

Aqui dentro encontra todas as opções de configuração deste assistente, organizadas pelo tipo de opções a que dão acesso. A que procuram chama-se Eu e dá acesso às informações e opções pessoais do Assistente da Google.

Uma vez acedida esta área, deve ter presente uma lista mais personalizada de opções. A que procura chama-se agora Nickname. Esta é a área onde poderá alterar a forma como o Assistente da Google o irá tratar.

Agora já pode alterar o nome pelo qual +e tratado, confirmando assim se está certo ou errado. Ao escolher o lápis, no topo, pode mudar de imediato o nome. Depois, e para garantir que a fonética está correta, pode escolher a opção Reproduzir.

Se ainda assim não estiver correto, pode soletrar o nome. Escolha a segunda opção e escreva o nome da forma como este é falado, usando a fonética correta. No final, para saber como vai ficar, pode novamente escolher a opção Reproduzir.

Esta é a forma certa de definir o nome pelo qual o Assistente da Google o vai tratar. Nem sempre acerta quando damos o comando por voz “chama-me Pedro” ou outro nome mais compexo e assim podem controlar de forma fina o nome a ser usado.