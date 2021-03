O Assistente da Google é a forma ideal de controlar um smartphone Android sem ter de usar nada mais do que a voz. Este está já pronto a ser usado em português, compreendendo todos os comandos que são dados pelo utilizador.

Para além de tudo o que permite fazer, este assistente tem a capacidade de ser usado em qualquer momento. Entre estes está o ecrã de bloqueio, um momento em que podemos não conseguir controlar o smartphone. A Google sabe disto e dá aqui o controlo ao utilizador.

Poder usar o Assistente da Google no ecrã de bloqueio do Android é importante. Sem ativar o smartphone podem questionar e saber informações sobre o email, a agenda ou outra qualquer pesquisa que necessitem. Para o poder usar precisam de o configurar.

Ativar o Assistente da Google

O primeiro passo é mesmo o chamar do Assistente da Google, com o smartphone Android desbloqueado. Aqui devem carregar no ícone que fica do lado esquerdo, com a forma de uma caixa com 3 linhas por cima.

Isto abrirá a vista global da agenda e das ações do utilizador. O que procuram neste ecrã é mesmo o ícone do utilizador, que está no canto superior direito. Devem carregar-lhe para acederem às definições do Assistente da Google.

As opções certas no Android

Neste novo ecrã vão ter todas as áreas de configuração que podem alterar. A que procuram está logo no início com o nome Personalização e dará acesso à forma como o assistente vai usar os dados para responder e apresentar sugestões.

É aqui dentro que vão finalmente ativar a opção que procuram e que trará p melhor da Google. Escolham a segunda opção Resultados no ecrã de bloqueio e tudo estará feito. Podem ainda, se pretenderem, ativar a opção Sugestões no ecrã de bloqueio sem ter de pedir.

Usar no ecrã de bloqueio do smartphone

Para usarem só precisam de fazer o mais simples de tudo. Basta que, com o ecrã bloqueado, invoquem o bem conhecido comando do Android. Um simples “ok Google” e o Assistente irá rapidamente ficar disponível e pronto para ser usado.

Os comandos não são totalmente iguais, uma vez que existe aqui uma necessidade de proteção. Ainda assim, podem ligar ou desligar parte do hardware do Android ou pedir para enviar uma mensagem, responder a um email ou mostrar a agenda para os próximos dias.

Esta é uma opção que devem usar para conseguir controlar o Android sem lhe tocarem e a qualquer momento. Pode representar uma falha de segurança se mal configurado, mas é uma ajuda essencial para poderem ter tudo presente bastando usar o conhecido Ok Google.