O segmento dos chips gráficos nunca esteve tão frenético como agora, e tudo devido aos excelentes equipamentos que têm sido lançados para o mercado. Um dos destaques é, sem dúvida, as novas placas gráficas da linha GeForce RTX 30 da Nvidia que também já estão disponíveis na versão para portáteis.

Até ao momento, a fabricante já lançou os modelos RTX 3060, RTX 3070 e RTX 3080. Mas agora a ASUS confirmou, através das especificações de um dos seus portáteis, que haverá também o modelo GeForce RTX 3050 Ti.

Os computadores portáteis ficaram ainda mais potentes depois que a Nvidia lançou as suas placas gráficas para estes equipamentos. No entanto, e como seria de prever, diversos fatores, como a escassez e chips e a mineração de criptomoedas, têm um impacto negativo significativo no stock destes produtos.

Mas sabe-se agora que a fabricante norte-americana pode lançar em breve mais um modelo da linha GeForce RTx 30 para laptops.

ASUS confirma a gráfica GeForce RTX 3050 Ti

De acordo com uma lista atualizada relativa ao computador portátil ASUS TUF Dash F15, a Nvidia poderá então estar perto de lançar a nova GPU mobile GeForce RTX 3050 Ti.

Recordamos que, anteriormente, esta GPU tinha como nome de código “GN20-Po”, mas agora essa informação foi alterada na atualização feita pela ASUS. Desta forma, e pelos dados disponíveis, a nova variante das RTX 30 será então a RTX 3050 Ti.

Esta informação surge assim antes do anúncio oficial da Nvidia, mas há mais do que razões para acreditar que a fabricantes irá mostrar este chip em breve ao mundo.

Segundo os poucos detalhes fornecidos, a nova placa terá 4 GB de memória VRAM GDDR6, menos do que a RTX 3060. Por sua vez, de acordo com listagens anteriores, como por exemplo da ACER, as placas GN20-P1 e P0 serão limitadas a 60W TGP.

O ASUS TUF Dash F15 é um computador ultra portátil para jogos, que conta com a 11ª geração do processador Tiger Lake-H35 da Intel. Traz 16 GB de memória DDR4 e CPU quad-core Core i7-11375H.