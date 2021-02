Se procura um exemplar das novas e potentes placas gráficas lançadas pela Nvidia, nomeadamente a GeForce RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090, então certamente que está a experienciar uma missão quase impossível. As GPUs estão esgotadas em várias lojas e muito devido aos fãs das criptomoedas que as usam para minerar o dinheiro digital.

Mas com a dificuldade em encontrar as GPUs, os utilizadores estão a virar-se agora para os portáteis que trazem a gama RTX 30 da Nvidia.

Com o aumento a galope do valor das criptomoedas, sobretudo do Bitcoin e Ethereum, a procura por hardware para mineração tem sido uma loucura. Por exemplo, se bem se lembram, recentemente foi descoberto um sistema de 78 placas gráficas GeForce RTX 3080 capaz de minerar o equivalente a 128 mil dólares por ano.

No entanto, tudo isto traz como consequência a limitação e escassez de stock destes componentes. E, os que ainda existem, têm o seu preço significativamente aumentado. Assim, também quem minera tem procurado outras alternativas para conseguir esgravatar as suas moedas digitais.

Portáteis RTX 30 são agora procurados para minerar criptomoedas

Portanto, não havendo forma de encontrar exemplares das GPUs, os utilizadores estão agora a virar-se para os recém-lançados portáteis com as gráficas da gama GeForce RTX 30 da Nvidia.

E a valorização da Ethereum, por exemplo, leva os mais fanáticos a fazer contas e a considerar que compensa apostar e investir nos portáteis.

Neste sentido, já podem ser encontradas na China sistemas de mineração com portáteis RTX 30, tal como nos mostram as imagens divulgadas na rede social Weibo.

Os portáteis com as GeForce RTX 3060, RTX 3070 e a topo de gama RTX 3080 foram lançados este ano. Como tal, o preço ainda está no auge, mas parece que compensa para minerar criptomoedas.

Para quem minera não interessa tanto o preço, mas sim a disponibilidade do produto. Ou seja, quanto mais quantidade, maior o lucro.

Nvidia critica esta situação

A fabricante das gráficas GeForce já criticou o problema de falta de stock por estes motivos, até porque o público alvo dos seus produtos seriam os utilizadores comuns e os gamers. No entanto, a Nvidia nunca tomou medidas para impedir esta situação.

Assim, espera-se que também o stock dos portáteis RTX 30 comece a diminuir e, por conseguinte, o preço aumente.