Com todos os aparentes problemas de privacidade do WhatsApp, os utilizadores parecem estar a seguir novos caminhos. As escolhas óbvias são duas: o Telegram e o Signal. No entanto, a criação de contas novas por impulso poderá fazer com que os novos utilizadores, na verdade, não lhes deem uso, acabando por ficar esquecidas…

Para minimizar o problema, o Telegram arranjou solução. Podem ativar a eliminação automática e assim garantir que esta desaparece mais tarde.

Testar a melhor app de mensagens é um processo normal. Dados os problemas do WhatsApp este é um cenário que aconteceu de forma elevada nas últimas semanas. Os utilizadores criaram as suas contas, testaram as apps e viram quais dos seus contactos ali se encontram.

Vai manter a conta do Telegram?

Muitos acabaram por experimentar e abandonar o Telegram, por muitas e diversas razões. Assim, e se não pensam em voltar, o ideal é programar a eliminação automática da conta e de todos os dados, ficheiros e conversas do utilizador associados a esta.

Para o fazer, comecem por carregar na imagem do utilizador, no canto superior esquerdo. Ao abrir o menu do Telegram, devem procurar a opção associada às definições da app. Esta dará acesso a todas as opções disponíveis.

Ativar a eliminação automática

Nesta nova área devem escolher a opção Privacidade e Segurança, para tratarem de encontrar a nova opção quer permitirá avançar neste processo. Aqui, e na longa lista de opções presentes, devem encontrar a área Apagar minha conta.

Aqui vão encontrar o período definido para que a conta do Telegram seja automaticamente eliminada. Deverá estar a opção 1 ano definida, mas podem alterar para valores mais baixos, como 1, 3 ou 6 meses. Escolham a mais adequada.

Também pode apagar já os seus dados

Se, no entanto, optarem por eliminar de imediato a conta, devem fazê-lo fora da app do Telegram. Basta acederem ao site my.telegram.org e autenticarem-se. Coloquem o número de telefone e recebam o código dentro da app.

Após a autenticação devem indicar, se pretenderem, a causa pela qual estão a terminar a conta. Após isso devem carregar no botão Delete My Account para continuarem. Só precisam depois de confirmar o passo e tudo fica terminado, com a conta eliminada.

Esta opção de segurança do Telegram é muito importante. Qualquer conta que não for acedida nesse período simplesmente vai desaparecer, bem como toda a informação registada e guardada no Telegram. Se ainda estão a testar esta app, é boa ideia ativarem a opção e definir um período curto para esta desaparecer se não for usada.