NVIDIA: Chegaram as gráficas RTX 3060, RTX 3070 e RTX 3080 para portáteis

Tal como previsto, a Nvidia anunciou ontem as suas novas placas gráficas da gama RTX 30 para computadores portáteis. As GPUs GeForce RTX 3060, RTX 3070 e RTX 3080 mobile vão estar então presentes em mais de 70 notebooks.

De acordo com as informações, as novas gráficas vão estar presentes em portáteis com preços que vão desde 999 a 1.999 dólares. Vamos conhecer melhor estas potentes placas.

Tal como outras empresas, também a NVIDIA aproveitou a CES 2021 para apresentar nesta terça-feira, dia 12 de janeiro, os seus novos produtos. E, tal como já se previa, a fabricante revelou finalmente as suas placas gráficas da gama GeForce RTX 30 para computadores portáteis.

Gráficas RTX 3060, RTX 3070 e RTX 3080 Mobile já são uma realidade

Já são finalmente conhecidas as novas GPUs GeForce RTX 3060, RTX 3070 e RTX 3080 Mobile destinadas aos computadores portáteis. As placas contam então com arquitetura Ampere e vão estar disponíveis para mais de 70 notebooks a partir do dia 26 de janeiro.

Estes chips contam com as tecnologias Max-Q de terceira geração, e conseguem oferecer mais de 100 fps nalguns dos títulos mais recentes para portáteis. Para além disso, prometem ainda duplicar o desempenho através dos núcleos RT, Dynamic Boost 2.0, WhisperMode 2.0, Resizable Bar assim como DLSS.

O recurso Dynamic Boost 2.0 vai permitir que as GeForce RTX 3060, 3070 e 3080 possam alterar a necessidade de energia. Já o WhisperMode 2.0 possibilita às novas GPUs utilizar algoritmos e, através da IA, controlar a sua utilização no CPU e na velocidade dos coolers, de modo a diminuir o ruído. Por sua vez o Resizable BAR permite que as novas placas tirem proveito da tecnologia do PCI Express. Desta forma, o CPU é capaz de usar toda a memória da GPU.

Nvidia GeForce RTX 3060 Mobile

A NVIDIA garante que o modelo RX 3060 oferece 90 fps nos jogos mais recentes e com gráficos com configuração ‘ultra’, mas a resolução ficará e 1080p. Segundo os dados, esta GPU permite um desempenho 30% superior à PlayStation 5. Os modelos de portáteis com este chip terão um valor a partir dos 999 dólares.

Nvidia GeForce RTX 3070 Mobile

Por sua vez o modelo RTX 3070 Mobile deverá contar com a mesma qualidade de segundos e taxa de fps, mas numa resolução 144op ou 2,4K. Esta placa garante conseguir um desempenho 50% superior à sua antecessora, RTX 2070. Os notebooks com este chip devem chegar ao mercado a partir de 1.299 dólares.

Nvidia GeForce RTX 3080 Mobile

Já a RTX 3080 Mobile deverá ultrapassar os 100 fps quando configurado no ‘ultra’ a 1440p. Em jogos como o Fortnite, por exemplo, a fabricante diz que este chip consegue oferecer mais de 240 fps.

Esta placa gráfica conta com 16 GB de memória VRAM GDDR6 e foi pensada para profissionais, como produtores de conteúdos. Tal como esperado, os portáteis com esta GPU serão mais caros, e o preço começa nos 1.999 dólares.