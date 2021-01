A Microsoft, e mesmo com todos os problemas que têm surgido, tem feito um trabalho muito positivo no campo da segurança. O Windows 10 é um sistema seguro e que se rodeou das ferramentas certas para assim se manter.

Ainda assim, este sistema precisa muitas vezes de ver problemas corrigidos. Estas correções surgem na forma de atualizações, que por norma chegam na Patch Tuesday. A primeira de 2021 chegou agora e tratou de corrigir algumas falhas relevantes no Windows 10.

Chegou a primeira Patch Tuesday de 2021

É sempre na segunda-feira de cada mês que a Microsoft traz as mais recentes correções de segurança para o Windows 10. Esta reúne todas as melhorias que foram sendo desenvolvidas. Claro que devem ser instaladas de forma urgente neste sistema operativo.

O mês de janeiro de 2021 não foi diferente e a nova atualização chegou agora. Esta foca-se todas as versões do Windows 10 ainda suportadas e que estão em utilização. Têm números de distribuição distintos, mas a grande maioria dos problemas corrigidos é o mesmo.

Muitas correções para o Windows 10

Da documentação disponibilizada pela Microsoft, esta atualização traz um conjunto muito grande de correções. Ao topo são 83 as vulnerabilidades que são tratadas no Windows 10, com 10 delas classificadas como Críticas e 73 marcadas como Importantes.

Atualização de segurança importante para este sistema

As principais falhas estão nas ligações HTTPS e nos acessos a intranets, que assim ficam mais seguras. Estas deixam de poder usar configurações de proxy, sem que isso seja configurado. As comunicações RPC das impressoras foram melhoradas e estão mais seguras.

Há também, entretanto, correções e melhorias no que toca à utilização de dispositivos externos no Windows 10. Aqui incluem-se câmaras web, controladores de jogos e impressoras. As normais atualizações de segurança do Office e de outro software foram também incluídas.

Como sempre, e dada a relevância desta atualização, a sua instalação é recomendada de imediato. Esta deverá estar na zona de atualizações do Windows 10. Estará pronta a ser aplicada de imediato, garantindo assim a máxima segurança deste sistema.