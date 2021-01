Dica: Saiba como apagar rapidamente a sua conta do WhatsApp

A adesão que as apps concorrentes do WhatsApp têm tido nos últimos dias, mostram uma movimentação inevitável. Os utilizadores vão abandonar o serviço de mensagens do Facebook e focar-se em propostas mais seguras e sem partilha de dados.

Como muitos não querem simplesmente abandonar as suas contas do WhatsApp, é importante removê-las e assim terminar a utilização. Este é um processo simples e que pode ser feito depois de explorarem as conversas deste serviço. Veja como o fazer.

Eliminar a conta do WhatsApp

Para muitos, a decisão de deixar o WhatsApp está tomada. Este é um serviço que não inspira confiança e vai partilhar dados com o Facebook, o que ninguém quer. Assim, o lógico é mesmo fechar a conta e passar a usar outros serviços mais adaptados.

Com picos de instalação que colocam o Telegram e o Signal no topo das lojas, as escolhas também parecem tomadas. É agora hora de exportar as conversas mais importantes e de apagar a conta do WhatsApp. Assim, todos os dados já fornecidos são eliminados.

Apagar os dados é muito simples

Comecem por abrir o menu da app WhatsApp e acedam às opções presentes. Devem escolher as Definições e avançar com este processo que é todo ele muito simples. Da lista de opções presentes nas Definições, devem escolher a primeira, chamada Conta.

Nesta área, devem depois escolher a última opção presente nesse menu. Falamos da opção Apagar a minha conta, que dá acesso direto à interface para fornecerem os dados ao WhatsApp. Aqui podem ver que para além de apagar, tomam ações como eliminar as conversas, os dados e os backups na cloud.

Ter a certeza de que quer abandonar o serviço

Se estiverem decididos a avançar, devem fornecer os dados pedidos na área final deste ecrã. Falamos apenas do número de telefone associado à conta. Depois disso devem indicar a razão pela qual querem remover a conta e finalizar o processo.

Este é um processo definitivo e que devem ponderar. Não existe forma de reverter e todos os dados são eliminados. O mais importante é que o WhatsApp garante que os dados pessoais que foram compartilhados com outras Empresas do Facebook também serão apagados.