Dica: Saiba como exportar o seu histórico de conversas do WhatsApp

A mudança que o Facebook forçou no WhatsApp está a deixar os utilizadores descontentes e com cada vez mais vontade de abandonar a plataforma. A partilha de dados com a rede social é a principal queixa dos utilizadores.

As alternativas são bem conhecidas, mas existem alguns entraves para a mudança. Se a suposta falta de contactos tem sido apontada, há ainda a questão da perda das conversas. Esta última é simples de resolver, como vamos explicar abaixo.

Exportar as conversas do WhatsApp

Desde sempre que o WhatsApp permite aos utilizadores exportarem os seus dados de conversas. Para além do normal texto, é ainda possível tirar deste serviço todos os ficheiros recebidos, caso estes não estejam já a ser guardados no smartphone.

Na verdade, não é um processo complicado, mas obriga o utilizador a ter de o repetir para cada conversa que queira salvaguardar. Os backups existem, estão guardados na Cloud, mas não estão acessíveis ao utilizador, por estarem cifrados.

Processo simples, mas repetitivo

Comecem por abrir a conversa que querem guardar, fazendo-o diretamente no WhatsApp. Aqui, e no topo da janela, devem abrir o menu que ali se encontrar (três pontos verticais). Escolham, de seguida a opção Mais e de seguida optem por Exportar conversa.

No passo seguinte será perguntado se querem ou não incluir os ficheiros recebidos. Esta escolha irá ditar o tamanho da exortação a ser realizada. Podem continuar com o processo depois, ao escolherem a forma de partilha.

Indicar se querem ficheiros neste backup

Podem escolher email, Google Drive ou outro qualquer, sendo que vão ser partilhados ficheiros com esse destino. Devem ter em atenção os tamanhos máximos e o que isso pode ter impacto no número de mensagens a ser retirado do WhatsApp.

Como dissemos antes, este é depois um processo a ser repetido para cada conversa que queira exportar do WhatsApp. Pode ser um processo fastidioso, mas é a garantia de que consegue retirar as suas conversas e backups deste serviço que todos parecem estar a abandonar.