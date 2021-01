MásMóvil: Chegou a concorrente da MEO, Vodafone e NOS

Conhece a MásMóvil? Será a nova operadora em Portugal! O leilão do 5G não foi apenas um leilão para “distribuir” as frequências pelos operadores nacionais. Este processo abriu portas a novos operadores estrangeiros e já há uma nova operadora em Portugal.

A espanhola MásMóvil ficou com os três blocos de frequência de 1800 MHz no leilão de 5G e passa a ser a quarta operadora em Portugal.

Espanhola MásMóvil adquiriu três blocos de frequências em Portugal

A notícia está a ser veiculada pelo canal Expansión que revela que a espanhola MásMóvil ganhou em Portugal os três blocos de frequências da faixa dos 1.800 MHz que estavam a ser licitados, o que lhe permitirá construir uma rede 4G em Lisboa, Porto e Algarve.

A empresa poderá competir com os seus três grandes rivais, MEO, Vodafone e NOS, que são obrigados a alugar as suas redes durante pelo menos 10 anos no resto do país.

A MásMóvil é dos donos da Nowo e da ONI que terá investido 54,351 milhões de euros para adquirir os três blocos de frequências. Os valores de licitação já tinham sido revelados pela Autoridade Nacional das Comunicações, mas agora o jornal Espanhol divulgou o nome da nova operadora.