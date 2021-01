Apple discutiu a aquisição ou investimento na startup elétrica Canoo em 2020

Parece já não haver dúvidas quanto ao interesse da Apple na apresentação de um carro elétrico autónomo com a sua marca. Conforme já vimos, a Hyundai está mais perto da empresa de Cupertino neste projeto. No entanto, Apple está a fazer o seu trabalho de mercado para ter a opção a sua própria plataforma. Segundo informações, a empresa de Cupertino esteve à mesa das conversações com a Canoo, uma startup de veículos elétricos também californiana.

O mercado dos elétricos poderá assim ter em breve, eventualmente entre dois ou três anos, a empresa de Tim Cook a colocar nas estradas os seus veículos.

Apple terá ponderado comprar a marca de carros elétricos Canoo

A Apple manteve reuniões com a Canoo, uma startup de VE com sede na Califórnia, no primeiro semestre de 2020. A discussão entre as duas empresas variou desde o investimento da Apple na startup até a aquisição total.

A startup foi fundada no final de 2017 por um pequeno grupo de executivos que eram originalmente uma parte da Faraday Future, outra startup que estava a desenvolver um elétrico.

As informações publicadas pela The Verge, a plataforma de veículo elétrico escalonável “skate” de Canoo atraiu a Apple. Aparentemente, a abordagem de Canoo é diferente de outras empresas porque integra a maior parte da eletrónica, o que permite maior flexibilidade no projeto do habitáculo.

Outro destaque do design de Canoo é o uso da tecnologia steer-by-wire que permite maior flexibilidade de design.

A startup californiana estava interessada em receber um investimento da Apple, mas as negociações entre eles acabaram por fracassar. A Canoo acabou por se fundir com a Hennessy Capital Acquisition Corp IV e tornou-se numa empresa de capital aberto desde então e conseguiu 300 milhões dólares.

O objetivo da startup é fazer veículos elétricos comerciais, como carrinhas de entrega e de alimentação, recorrendo à sua tecnologia “skate”. Também planeia oferecer uma carrinha elétrica aos consumidores por assinatura.

Carro elétrico autónimo da Apple

Conforme temos visto, nos últimos tempos, muito se falou sobre os esforços da Apple em construir o seu próprio veículo elétrico autónomo. Assim, parece cada vez mais claro que a empresa procura uma parceria com uma grande marca automóvel para criar o seu veículo.

A Apple está supostamente em negociações com a Hyundai, Mercedes-Benz e outros fabricantes de veículos com o objetivo de iniciar a produção em 2024. No entanto, outro relatório da Bloomberg afirmou que o veículo elétrico autónomo da Apple ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento.