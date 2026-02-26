NOS já tem Real-Time Text (RTT) disponível! Saiba como ativar

A NOS passou a disponibilizar aos seus clientes o Real-Time Text (RTT), uma funcionalidade que promete tornar as comunicações mais inclusivas, sobretudo para utilizadores com dificuldades de fala ou audição. Saiba como ativar.

O RTT permite enviar texto em tempo real durante uma chamada de voz. Ao contrário do que acontece nas aplicações de mensagens tradicionais, onde é necessário escrever e só depois enviar, aqui cada letra é transmitida à medida que é digitada. Na prática, a conversa escrita aproxima-se muito mais de um diálogo falado, com maior fluidez e naturalidade.

Esta solução pode ser particularmente útil para pessoas com limitações auditivas ou de fala, mas também em situações em que o ruído ambiente dificulta a comunicação por voz.

Luís Costa, Diretor de Marketing B2C da NOS, refere que esta funcionalidade reforça o compromisso da operadora em usar a tecnologia para simplificar o dia a dia dos clientes, tornando a comunicação “mais natural, fluída e inclusiva”.

Como ativar o RTT no seu equipamento?

Por omissão, o RTT vem desativado nos smartphones. No entanto, pode ser ativado gratuitamente nas definições de chamada, desde que o equipamento seja compatível com redes 4G ou 5G.

De acordo com a operadora, o serviço já está disponível nas principais marcas parceiras para chamadas entre clientes. A NOS encontra-se também a trabalhar para alargar a funcionalidade às chamadas de emergência, um cenário onde a comunicação rápida pode fazer toda a diferença.

Com esta novidade, a NOS dá mais um passo na aposta em serviços que promovem acessibilidade e inclusão digital.