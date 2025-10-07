Waze muda radicalmente como se reportam problemas e usa a IA para ser melhor

A Google já mostrou que quer trazer para o Android Auto as capacidades da sua IA, em especial para melhorar a interação com os utilizadores. Há novidades neste campo e agora uma nova parece estar a ser implementada. O Waze passa a usar também a IA e já permite que os problemas na estrada sejam relatados de forma natural com a voz.

Waze traz uma mudança radical com a IA

Quase um ano após o seu anúncio, o Waze está finalmente a lançar o suporte para reportar perigos usando a sua voz na sua nova funcionalidade “Relatórios Conversacionais”. Esta novidade dará uma liberdade ainda maior aos utilizadores, que passam a poder simplesmente conversar para reportar problemas.

Num dos seus únicos avanços notáveis ​​em IA, a Waze anunciou em outubro passado que iria lançar os “Relatórios Conversacionais”. Esta seria, na altura, uma forma de relatar os perigos na estrada através da voz. O recurso utilizaria linguagem natural para reportar perigos como objetos na estrada, obras, radares e muito mais.

Na altura o explicou que basta tocar no botão de denúncia e falar naturalmente, como se estivesse a falar com um amigo. Com a ajuda das funcionalidades do Gemini, o Waze compreenderá o que está a dizer e adicionará rapidamente um relatório em tempo real ao mapa — sem ter de utilizar um comando de voz específico ou tocar em botões extra.

Reportar problemas com “Relatórios Conversacionais”

A possibilidade de utilizar comandos de voz mais simples foi uma adição bem-vinda, uma vez que o sistema anterior era feito pelo Google Assistant. No entanto, este novo sistema só esteve disponível numa versão beta limitada no último ano. Agora, esta novidade tão esperada está finalmente a ser implementado de forma mais ampla.

Na última semana, a Waze lançou o “Relatório Conversacional” para os utilizadores. A funcionalidade funciona como prometido e os utilizadores podem explicar o perigo na estrada com a voz, e o Waze utiliza a IA para escolher a opção de denúncia correta sem ter de premir mais botões.

Para alguns utilizadores, no entanto, o Waze foi um pouco precipitado em relação à chegada da funcionalidade. Um dos pop-up surge para os notificar sobre a funcionalidade, mas o pop-up reaparece frequentemente se os utilizadores não o ativarem. Outro bug parece fazer com que a reprodução de media pare e não reinicie após a utilização da funcionalidade.