As apps do Android nem sempre são o que parecem e trazem problemas de segurança escondidos. Com cada vez mais questões associadas com malware e com outros comportamentos, os utilizadores estão expostos e vulneráveis nos seus smartphones.

Um novo problema está identificado e afeta um número muito grande de utilizadores. Falamos da app Barcode Scanner que se sabe agora ter recebido uma atualização maliciosa e representar um perigo grande para os utilizadores.

Outra falha de segurança no Android

Descoberto pela equipa de segurança da Malwarebytes, este é um problema que está presente no Android desde dezembro. De forma discreta e sem levantar qualquer alarme na Play Store, uma nova versão desta app foi carregada e distribuída.

Precisamente nessa altura a equipa de segurança começou a receber queixas de utilizadores, que reportavam a presença de publicidade de forma aleatória. A análise destas queixas apontava para um único ponto comum, a app Barcode Scanner.

App com malware presente na Play Store

Do que se sabe, o problema veio de um ponto que normalmente está associado a estes problemas. Falamos da SDK dedicada à publicidade da app, que neste caso continha código malicioso e que assim se propagou pelos smartphones Android dos utilizadores.

A resposta rápida aconteceu e o problema foi reportado à Google, que removeu a app da Play Store e assim impediu o acesso a este problema. No entanto, o dano é grande, uma vez que o Barcode Scanner conta já com mais de 10 milhões de utilizadores.

Tem de remover já o Barcode Scanner

Mesmo com a sua remoção desta app da loja de apps do Android, o problema parece manter-se nos sistemas operativos. A app, com a falha de segurança, está ainda instalada nos smartphones e deve por isso ser removida de forma imediata por todos os utilizadores.

Esta é mais uma falha que destaca os problemas inerentes do Android e às suas apps. Como se tem mostrado é muito simples carregar apps maliciosas e com malware nesta loja da Google, deixando os utilizadores expostos e os seus dados acessíveis.