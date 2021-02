TikTok quer entrar no mercado do comércio eletrónico nos EUA

O TikTok é atualmente uma das mais populares redes sociais do mundo. E a plataforma cresceu especialmente durante o início da quarentena provocada pela pandemia da COVID-19, uma vez que as pessoas estando mais por casa procuraram formas divertidas de passar o seu tempo.

Mas a rede social tem sido alvo de várias polémicas, sobretudo ligadas à segurança. Mas isso parece não amedrontar o TikTok que poderá agora querer entrar no mercado do comércio eletrónico nos Estados Unidos.

TikTok quer lançar-se no mundo das compras online nos EUA

De acordo com relatórios recentes, o TikTok estará a planear entrar no campo do comércio eletrónico nos Estados Unidos. Mas caso esta possibilidade se venha a concretizar, então certamente que podemos esperar um conflito direto com o Facebook de Zuckerberg.

Segundo as informações, o TikTok irá introduzir em breve muitos novos recursos para os anunciantes, e espera-se que cheguem ainda em 2021. Um desses recursos caracteriza-se por ser uma ferramenta de compras online que permitirá aos utilizadores partilharem links de produtos e, por conseguinte, ganharem comissões automaticamente pelas vendas realizadas.

Assim, os criadores de vídeos podem partilhar links de venda dos produtos que quiserem. Mas não necessitam estar afiliados oficialmente com nenhuma dessas marcas. Então, ao partilhar o link da venda, o utilizador recebe uma comissão por cada venda do mesmo.

Com isto, o TikTok pretende também mostrar o catálogo dos produtos existentes na sua plataforma, e irá ainda lançar uma versão mobile do canal de compras de TV.

Estes novos recursos vão assim colocar o TikTok ainda mais próximo do nível do Facebook. Relembramos ainda que recentemente a rede social chinesa anunciou uma parceria com a plataforma de e-commerce Shopify.

Confrontado com estas informações, o TikTok recursou-se a comentar o assunto. Mas estaremos então atentos a mais novidades sobre a possibilidade da plataforma chinesa entrar no mercado do comércio online.