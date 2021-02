Com a apresentação que fez da versão global do novo Mi 11, a Xiaomi acabou por revelar um pouco mais sobre a MIUI 12.5. Para além de funcionalidades, revelou o que a maioria dos utilizadores quer saber, a data de chegada.

Não existe ainda um dia específico, mas sim uma lista de smartphones a que vai chegar e em que período isso acontece. Venha por isso conhecer tudo o que a Xiaomi revelou para a MIUI 12.5 e para os smartphones que a vão receber.

As novidades da MIUI 12.5

A MIUI 12.5 não é uma novidade para os utilizadores, tendo a Xiaomi já a tinha apresentado e revelado muito do que estava a ser preparado. A evolução que traz não é profunda, mas baseia-se no aprimorar do que a versão anterior trouxe aos smartphones da marca.

Assim, podemos ver rapidamente que há um refinamento em todo o ambiente gráfico e também no que toca à privacidade. Este último ponto parece mesmo ser a grande aposta da marca, com registo de todos os acessos às apps que estão no smartphone.

Melhorias no sistema da Xiaomi

Para além deste ponto, há ainda a criação de localização aproximada, a proteção do clipboard, o isolamento de aplicações e permissões segmentadas para cada acesso. Temos também uma maior proteção no browser e outras proteções para que seja recolhido o mínimo de dados do utilizador,

No campo da interface temos agora a promessa da Xiaomi que tem 20 vezes mais rendimento que as versões anteriores. Contem com um consumo de até menos 25% de energia e também 20% menos espaço ocupado no smartphone.

Smartphones que recebem esta versão

No que toca à chegada da MIUI 12.5, a Xiaomi também revelou o que há de mais importante. A nova versão deverá começar a ser distribuída no segundo trimestre deste ano, nos smartphones identificados na lista abaixo.

MIUI 12.5 – Smartphones Xiaomi Mi 10T Lite

Mi 10T Lite 5G

Mi Note 10/Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9

Redmi 9

Redmi Note 8 Pro

Esta lista deverá crescer em breve, com mais smartphones da Xiaomi a receber esta versão. A marca quer alargar ao máximo de equipamentos e dar-lhes todas a novas funcionalidades que foram, entretanto, apresentadas.