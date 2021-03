Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Que app ou serviço devo usar para traduzir texto?

Boa noite, procuro um programa de tradução de inglês para português, no sentido de traduzir artigos científicos de psicologia, será que poderão ajudar? Muito Obrigada, Rosa Carvalho Nota: Muitos Parabéns pelos artigos que disponibilizam na vossa newsletter, acho muito interessante e já recomendei a vários amigos! Bem Hajam!

Resposta:

Rosa,

Uma vez que esses conteúdos estão já em formato de texto, quer sejam retirados da Internet, de um word ou de um PDF, o processo é simples e não requer qualquer aplicação.

Existem na Internet vários sites dedicados a fazer essa tradução, com maior ou menor qualidade.

O que recomendamos é que use as soluções propostas pela Google ou pela Microsoft, para fazer essa tradução:

Alertamos, no entanto, que mesmo estando estas traduções próximas de ser perfeitas, por vezes apresentam alguns problemas e o texto deverá ser sempre revisto e validado.

[Respondido por Pedro Simões]

Como juntar duas contas do Gmail?

Bom dia Hugo, Veja se me consegue ajudar no seguinte p.f. : Tenho duas contas gmail. Quero importar ( não é consultar ) tudo o que está numa conta e passar para a outra ( ficando apenas com uma ). É possivel ? André Abreu

Resposta:

André,

Sim, é possível, desde que recorra a um cliente de email. A lógica é simples: configura as 2 contas de email (IMAP) nesse cliente, e depois só terá que copiar ou mover os emails de uma conta para a outra.

Para o fazer pode recorrer por exemplo ao Microsoft Outlook ou ao Thunderbird. Deve apenas certificar-se que, antes de fazer essa cópia, todas as pastas estão completamente sincronizadas.

[Respondido por Hugo Cura]

Que mensagens são estas no meu Windows?

Boa tarde Recentemente começaram a aparecer-me uns erros no computador sempre que o início. Já tentei de tudo e não consigo corrigir este problema, gostaria que se fosse possível me dessem uma opinião sobre o que poderá ser e como resolver. Em anexo vão as prints do erros que aparecem.

Cumprimentos Tiago Ramos

Resposta:

Tiago,

Esses erros estão relacionados com as aplicações configuradas para arrancar com o PC. Em concreto, trata-se da ferramenta que permite pesquisar e agendar atualizações do Java Runtime (para correr aplicações Java no Windows) e de uma biblioteca do software da impressora HP.

A questão que se prende aqui é se ainda tem, ou utiliza, esses 2 softwares, ou se os removeu e passaram a surgir esses erros desde aí.

Deixo 2 possíveis soluções:

se continua a utilizar esses softwares, deve voltar a instalar cada um deles para que a nova instalação corrija o problema

se já não os utiliza ou tentou removê-los e esses erros continuam a surgir, ou se após a reinstalação o problema persistir, deve remover o início no arranque do sistema

Para remover o arranque automático, deve ir ao Gestor de tarefas (menu Iniciar > escrever “Gestor de tarefas”), e no separador Arranque identifique-os. Depois, com um clique no botão direito, escolha a opção Desativar. No próximo arranque, já não serão executados.

[Respondido por Hugo Cura]

Os erros continuam, mas será mesmo do browser?

Boa tarde Pedro, Obrigado desde já pela ajuda na questão que apresentei, o browser em questão é o Chrome Canary, entretanto já verifiquei se existia o ficheiro para remover e não existe, desinstalei e instalei novamente o Canary e nada. Usei para experimentar o Edge em 2 sites que não consigo abrir com o Canary e deu perfeitamente, portanto a questão do erro não terá a ver com o Windows 10 ou segurança, mas sim com o Canary. Não sei se na pplware alguém usa o Canary e se deparou com o mesmo problema ou algum seguidor vos contactou pelo mesmo motivo mas ao que percebo será o Canary. Por acaso com o Chrome “normal” ocorre o mesmo problema. Obrigado Cumprimentos

Resposta:

Marco,

Ao referir que browser está a usar acabou por esclarecer a origem do problema e a sua possível solução.

O que está a acontecer é a prova de que não se pode/deve usar as versões de testes em ambientes de produção e em que é necessário ter estabilidade e segurança.

Um browser num estado Canary, Dev ou Beta está sempre sujeito a problemas e a falhas que vão ser corrigidas e resolvidas nas versões finais.

Posso adiantar que vários dos administradores e autores do Pplware usam versões de testes dos browsers, mas para comprovar as mudanças ou as novidades.

No meu caso tenho a versão Dev do Chrome em uso, mas sempre com a salvaguarda de que a mínima falha quem comprova é a versão final.

O que recomendamos é que use o Chrome, o Edge, o Firefox ou outro, mas sempre nas versões estáveis como browser de produção.

Tendo ainda o erro que relata, e sendo claramente um problema do Chrome, aconselhamos que dê ao Edge, ao Firefox ou outro browser uma chance e veja se consegue adaptar-se, diversificando as propostas e alargando horizontes no que toca a ofertas de navegação na Internet.

[Respondido por Pedro Simões]

Porque os anexos do Outlook estão assim?

Boa noite, Desde mais ou menos um mês para cá tenho deparo-me com um problema nas extensões nos vários anexos do que recebo no meu Outlook. Tipo as extensões: .pdf aparece .pd_

.jpg aparece . jp_ Envio uma foto para ver se consigo ser mais explicita. Que por sua vez leva a que o ficheiro em questão não abra diretamente no programa correspondente. De forma a colmatar esta situação sou obrigada a copiar o anexo para o ambiente de trabalho e depois mudar a respetiva extensão. Pesquisando na internet não consigo achar nada semelhante com o meu problema. Não sei se consegui me fazer entender. Obrigado desde já pela vossa ajuda. Natália Dantas

Resposta:

Natália,

Tudo indica que o problema se deve à ação de uma ferramenta de segurança, que inclui um filtro de anexos de email para evitar que os utilizadores abram anexos potencialmente maliciosos.

É óbvio que, numa situação de utilização frequente de anexos, isto é um grande transtorno, tal como descreveu.

Então, e segundo imensos relatos que podem ser encontrados na Internet, a Natália estará a utilizar a suite de segurança Kaspersky Total Security, ou semelhante. Deve então desligar a filtragem de anexos de email ou desativar as extensões de ficheiros que quer que isso não aconteça.

Essa opção encontra-se em Mail Anti-Vitus settings, onde depois deve escolher Disable filtering. Em Attachment filter, é onde pode escolher as extensões para as quais essa filtragem está ativa. Fica ao seu critério, a escolha de qual solução adotar.

[Respondido por Hugo Cura]

Como trocar a conta Microsoft do Windows 10?

Bom tarde. Por mais que procure não encontrei forma de alterar a conta microsoft do meu portatil. Neste sentido, gostaria da vossa ajuda para conseguir fazer tal alteração. Obrigado. Atenciosamente, Rui Ferreira

Resposta:

Rui,

A forma mais simples e direta de fazer essa mudança é alternar entre uma conta local e uma conta online.

Para isso deve aceder às Definições e depois escolher a opção Contas. Ai dentro, deve escolher o separador As suas informações.

No topo tem a opção Iniciar sessão com uma conta local em alternativa. Siga o procedimento e passe para a conta local.

Recomendamos que reinicie o Windows 10 e depois volte ao mesmo ponto onde estava antes.

A diferença agora é que irá escolher a opção para autenticar com uma conta Microsoft, onde irá colocar a nova conta Microsoft que quer associar ao Windows 10.

Não é um processo complicado, mas envolve alguns passos sensíveis e que devem ser realizados com toda a precaução.

Recomendamos que antes de realizar o processo realize uma cópia de segurança completa do Windows 10 para assim ter uma ajuda caso surjam problemas.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.