Proton permite executar mais de 7000 jogos do Windows no Linux

O segmento do gaming continua a crescer, existindo hoje plataformas transversais a vários sistemas. Se há uns anos um jogo para Windows era exclusivo para esses sistemas, hoje em dia, através de algumas ferramentas, já não é bem assim.

De acordo com informações recentes, com o Proton e o Steam Play, muitos dos jogos para Windows já podem ser executados no Linux com um simples clique.

Com o Proton, todos os jogos correm de forma muito fluída no Linux…

Proton é uma ferramenta lançada pela Valve Software que foi integrada ao Steam Play para permitir executar os jogos do Windows no Linux tão simples quanto clicar no botão Play no Steam. A ferramenta Proton é uma versão modificada do Wine que faz uso do Vulkan para que seja possível executar jogos do Windows no Linux que necessitem de DirectX 11 e 12. De relembrar que o Proton foi integrado no Steam Play em 2018.

De acordo com informações recentes, o Proton já permite executar mais de 7000 jogos do Windows no Linux. De referir que estes 7000 jogos correm de forma completamente fluída, oferecendo o melhor desempenho.

O Proton tem recebido muitas atualizações nos últimos meses, com a introdução do Soldier Linux runtime container e do Proton Experimental. Segundo a equipa…

Estamos a receber cerca de 100 novos títulos mensalmente, que funcionam na perfeição (de acordo com relatórios dos utilizadores). O crescimento é muito interessante e constante. Outro ponto é a percentagem de jogos do Windows que funcionam “fora da caixa” no Proton.

Se gosta de jogos, então acompanhem o projeto no link que disponibilizamos em baixo. Para quem ainda considera que o Linux não é um bom sistema para o gaming, esta é a prova que não é bem assim.

Proton