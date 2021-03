Qual a operadora com o melhor tarifário móvel atualmente em Portugal?

Com um crescente número de smartphones no mercado, é de esperar que as operadoras se tornem cada vez mais competitivas. O objetivo é oferecer ao consumidor o melhor plano e contrato, através de um serviço que vá ao encontro das necessidades e capacidades financeiras do cliente.

De momento temos quatro grandes operadoras a atuar no nosso país. E na questão desta semana queremos que nos diga qual é, na sua opinião, a operadora com o melhor tarifário móvel atualmente em Portugal.

Qual é a operadora com o melhor tarifário móvel atualmente em Portugal

Afinal, o que é que as pessoas procuram hoje numa operadora? De uma forma resumida querem ter uma boa rede móvel, acompanhada de Internet móvel sem falhas e com cobertura nas áreas por onde mais se deslocam. E, claro está, o ideal é que todos estes e outros pormenores sejam inseridos num contrato ou num plano com valores acessíveis e condições que beneficiem o cliente.

Até aqui, julgo que estejamos todos de acordo. Mas depois cabe a cada consumidor analisar operadora a operadora e determinar qual tem o melhor serviço e plano para si.

Como forma de ajudar neste processo, a ANACOM disponibiliza um simulador para analisar todos os serviços disponíveis. O utilizador poderá ajustar por filtros a informação e as funcionalidade que mais lhe interessam.

Poderá fazer inicialmente um filtro por: “Que tipo de tarifário pretende utilizar?”

Pré-pago com carregamentos obrigatórios com opções de carregamento sem carregamentos obrigatórios sem carregamentos obrigatórios com mensalidade

Pós-pago

Todos

Desta forma, diga-nos então qual é, para si, a operadora com o melhor tarifário móvel atualmente em Portugal.

