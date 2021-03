Nvidia já removeu o driver que desbloqueava os limites à mineração da RTX 3060

A Nvidia implementou um bloqueio da taxa de hash nas suas GeForce RTX 3060 para limitar a performance na mineração de criptomoedas. No entanto esse mesmo bloqueio foi desativado por um driver lançado pela fabricante.

A novidade apanhou todos de surpresa, incluindo a própria Nvidia. A marca já reconheceu o erro e removeu agora o driver do site, deixando assim de estar disponível.

O limite da taxa de hash na placa gráfica GeForce RTX 3060 foi ultrapassado com a ajuda da própria marca, mesmo que intencional. Ou seja, a Nvidia disponibilizou aos programadores a atualização Nvidia GeForce 470.05 através da plataforma Windows Insider. E essa mesma atualização desativava esses limites.

Em suma bastava apenas a instalação do driver para garantir a mineração da Ethereum a um nível máximo. E nem era necessário atualizar a BIOS. Contudo, não tinha ficado claro se a Nvidia tinha conhecimento desta situação quando lançou o driver, ou se se tratava de um erro técnico. Mas já sabemos a resposta.

Nvidia remove driver que desbloqueou os limites à mineração da RTX 3060

O que parecia ter sido um presente da Nvidia para quem minera criptomoedas, afinal foi apenas um engano. Portanto, o driver não era para ter sido lançado com essas características. Nem tão pouco era objetivo da fabricante desbloquear os limites que ela mesma havia imposto.

Neste sentido, a Nvidia emitiu um pequeno comunicado onde reage dizendo que reconhece o erro e que removeu o driver do site oficial.

Os drivers gráficos de programador incluíram inadvertidamente código usado para desenvolvimento interno que remove os limites de taxa de hash na GeForce RTX 3060 nalgumas configurações. O driver foi removido.

Claro que, mesmo com esta remoção do site da Nvidia, o driver poderá ser encontrado e instalado através de outros locais. E certamente que muitos adeptos da extração das moedas digitais já têm as suas RTX 3060 com esta atualização para tirar o máximo de partido na mineração das Ethereum.

No entanto este driver apenas funciona nas gráficas mais populares, como as da ASUS, MSI, Palit, EVGA, GALAX ou GigaByte. Noutros modelos, como Zotac e Inno3D, o chip apresenta problemas.