Uma das grandes novidades dos modelos do iPhone 12 é o 5G. A Apple resolveu dotar, finalmente, os seus smartphones com esta tecnologia e assim tornar o acesso à Internet mais rápido e com muito menos latência.

Esperava-se que os novos modems que equipam estes smartphones lhes dessem uma melhoria significativa. A verdade é que, comparado com o que o universo Android oferece, o iPhone 12 está ainda muito longe do que seria esperado.

Uma avaliação recente da OpenSignal veio mostrar a realidade no que toca às velocidades de acesso à Internet nas redes móveis nos EUA. As medições focaram-se nas redes 4G e 5G, para assim avaliar os smartphones mais rápidos no acesso à Internet.

OpenSignal: Samsung domina o 5G nos smartphones

Os dados apresentados colocam no topo desta lista o novo Samsung Galaxy S21 5G, com uma velocidade média de 56 Mbps. Este é apenas um dos muitos smartphones da marca coreana que ocupam os 25 primeiros lugares desta lista. A marca consegue ter 60% destes lugares.

Em segundo e terceiro lugar estão entretanto os TCL Revvl 5G e o OnePlus 8T+. Estes têm velocidades médias de 49,8 Mbps e 49,3 Mbps, respetivamente. No final desta lista dos 25 smartphones mais rápidos está o LG Velvet 5G, com uma velocidade média de 37,8 Mbps.

iPhone 12 está muito longe da concorrência Android

O mais estranho nesta tabela da OpenSignal é mesmo a ausência de qualquer smartphone da Apple. Mesmo o iPhone 12, com o 5G, não está presente. Este smartphone consegue apenas 36,9 Mbps e 36,2 Mbps de velocidade média, no iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. O iPhone 12 e o iPhone 12 mini conseguem 29,6 Mbps e 32,9 Mbps.

Se comparado com os restantes modelos da Apple, de anos anteriores, há também fatores que saltam à vista. A diferença do iPhone 11, em 4G, e do iPhone 12, em 5G, é muito reduzida, sendo a velocidade média do primeiro 26,5 Mbps.

Do que a OpenSignal revelou, os testes em 5G foram feitos na banda mmWave do 5G que, em teoria, consegue velocidades certamente muito superiores que o 5G convencional. Fica assim claro que a Apple tem ainda um longo caminho a percorrer até conseguir atingir os níveis da sua concorrência Android.