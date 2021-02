Para a Huawei, o iPhone 12 é o melhor smartphone do mundo

Ren Zhengfei, o chefe da Huawei, acaba de confirmar a sua admiração pelos produtos da Apple. Segundo o CEO da gigante chinesa, o iPhone 12 da Apple é o “melhor smartphone 5G do mundo”. Esta declaração do fundador da marca chinesa foi proferida durante uma entrevista coletiva na qual também mencionou a venda da empresa.

A Huawei tem sido uma empresa resiliente face a tudo o que tem acontecido no mercado dos smartphones. No entanto, poderá estar a entrar numa nova fase da sua vida.

Apple deixa Huawei brilhar

A declaração de Ren não é tão surpreendente se formos recuperar as declarações do CEO da Huawei em 2019. Na altura o fundador da gigante chinesa disse que comprava iPhones para a sua família.

O patrão chinês tem grande respeito pela Apple e, mesmo que suspeitemos que o uso de um iPhone permite que ele esteja atento à concorrência, ele reitera o seu carinho pelo fabricante californiano. Ren elogiou o iPhone 12 da Apple como o melhor dispositivo na sua classe, enquanto destaca as suas próprias realizações 5G ao redor do mundo.

Apoiamos o progresso feito pelo iPhone 12 da Apple [que] conseguiu atingir velocidades de download de 1,82 Gbit/s, tornando-o o melhor do mundo… Ajudámos a construir as melhores redes 5G em muitas cidades do mundo: Berlim, Munique, Madrid, Zurique, Genebra, Amesterdão, Viena, Barcelona, Seul, Banguecoque, Hong Kong, Riade… As nossas redes na Europa oferecem os melhores testes de desempenho de redes globais.

Ren felicitou então a Apple pelo seu domínio do sector “high-end”, argumentando que o seu equipamento de rede era um fator positivo para os utilizadores de iPhone e podia influenciar a opinião sobre a Huawei, que não tem sido poupada desde as sanções dos EUA.

Muitos utilizadores de dispositivos topo de gama na Europa utilizam iPhones e a forma como estes telefones funcionam nas nossas redes na Europa é na realidade um sinal de que também estamos a fazer um bom trabalho. O facto de os utilizadores de topos de gama poderem utilizar plenamente o iPhone 12 nas nossas redes 5G na Europa é uma prova da qualidade das nossas redes. Isto ajuda a equilibrar as opiniões em relação ao Huawei na Europa.

iPhone 12 é líder do 5G no mundo

É verdade que o iPhone 12 agarrou a liderança direta nas vendas de smartphones 5G. A aposta, desde o seu lançamento em outubro de 2020, levou a Apple a receber vendas altas e, com isso, obteve resultados recorde publicados há duas semanas.

A Huawei é parte interessada no que toca às comunicações 5G. Espera-se que com a entrada da administração Biden, os EUA levantem as sansões impostas por Trump. Na altura foram apontadas razões de segurança nacional, contudo, até hoje, não houve nenhuma prova mostrada de tal intenção ou ação por parte da Huawei.

Assim, a Huawei está determinada a continuar com a parte dos smartphones. Apesar das pesadas sanções dos EUA, a gigante chinesa não desistirá dos dispositivos móveis, apesar da queda nas vendas, especialmente na Europa. Conforme é sabido, neste mercado faltam os serviços Google. Argumento travão para os consumidores.

No entanto, Zhengfei espera lançar em breve uma gama com o seu sistema operativo HarmonyOS. A empresa negoceia igualmente com Joe Biden o levantamento de certas restrições.

