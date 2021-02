Os serviços de mapas são cada vez mais essenciais nos smartphones. Se a Google é o padrão, podemos ver que muitos mais serviços estão a surgir e a crescer, tornando-se uma alternativa viável e até melhor em alguns aspetos e pormenores.

A Huawei tem estado a mostrar isso mesmo com o seu Petal Maps. O que era há muito pouco tempo um serviço acabado de lançar e com algumas limitações, é hoje uma proposta estável e plenamente funcional. Este serviço de mapas recebeu agora novidades importantes e está mais uma vez a crescer.

Ainda mais melhorias a chegar ao Petal Maps

Depois de todos os contratempos que teve, a Huawei focou-se em criar propostas que pudessem substituir todos os serviços que lhe foram vedados. Estes não se limitam a ser uma alternativa simplificada e são já hoje uma referência em algumas áreas, ombreando com a concorrência.

Um desses serviços é o Petal Maps, que a marca apresentou há pouco mais de 4 meses. Este serviço de mapas tem crescido e recebido novidades importantes e úteis. A mais recente chega agora e traz direções em transportes públicos, a pé e de bicicleta.

Direções nos transportes públicos, bicicleta e a pé

Com esta nova informação de apoio os utilizadores deixam de estar limitados a rotas e direções para automóvel. Podem agora usar o Petal Maps para se deslocar em transportes públicos, a pé e até de bicicleta.

O pormenor dos transportes públicos é grande, conseguindo combinar várias propostas entre si. Falamos de autocarros, metro, comboio e outros. Há ainda a informação em tempo real com os horários de partida e com toda a informação relevante mesmo no futuro

Serviço de mapas da Huawei ainda melhor

Tal como antes, basta escolher a origem e o destino e deixar que os cálculos sejam feitos pelo Petal Maps. Depois disso as opções estão presentes na parte inferior, com a ordem a ser automóvel, transportes, a pé e de bicicleta.

Estas novidades estão já disponíveis na mais recente versão do Petal Maps da Huawei, estando apenas disponível em alguns países. Portugal volta a estar na linha da frente e tem já a maioria das novidades prontas a serem usadas.