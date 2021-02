Se usa o Slack no Android é melhor mudar imediatamente a sua password

Cada vez mais as ferramentas de comunicação são essenciais. Muito para além de serem apenas simples troca de mensagens, assumem um novo papel nos escritórios virtuais e deslocalizados a que agora temos de nos habituar a usar.

O Slack tem conseguido ganhar ainda mais espaço, sendo uma ferramenta essencial nestes tempos de pandemia. Agora, e num alerta importante, este serviço está a pedir aos utilizadores Android que mudem a password. Tudo passa de novo por um problema de segurança.

Alerta do Slack para os utilizadores

No que toca a ferramentas de comunicação, o Slack é uma das mais conhecidas e até usadas. Foca-se principalmente nas mensagens de texto, mas vai muito além disso e garante chamadas de voz e de video. Os muitos clientes abrem também a sua utilização.

Outro ponto importante e de destaque é a sua integração com outros serviços, algo que faz de forma completamente transparente. No global, esta é uma das ferramentas mais usadas e que mais sucesso tem no mundo empresarial, pela sua excelência.

Falha de segurança afeta a versão Android

Pois, a equipa de segurança do Slack está agora a alertar os utilizadores para um problema recente. O seu impacto é grande e requer que os utilizadores do Slack para Android alterem a sua password de forma imediata para voltarem a estar em segurança.

Uma atualização lançada no dia 21 de dezembro de 2020 trouxe a falha e expôs os utilizadores. Nesta versão, a password do utilizador estava a ser registada nos logs da app de forma clara. Assim, qualquer outra app poderia ler e obter estes dados. A falha foi corrigida 1 mês depois.

Mudar a password destas ferramentas e serviço

Para ajudar os utilizadores, o Slack está a enviar mensagens para os que podem estar expostos ao problema. A recomendação é a mudança imediata da password para caso tenha sido obtida, o utilizador ficar protegido. De qualquer modo, não existem indícios de estarem a ser exploradas estas contas.

Para além desta recomendação, há ainda o pedido para que sejam eliminados os dados da app, para assim os logs serem eliminados. Esta é mais uma falha no universo Android, desta vez provocada pela própria app. O histórico do Slack não tem mostrado problemas e este é quase um caso isolado.