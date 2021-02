iOS 14.5 usará sistema de navegação segura da Google mas com regras de privacidade da Apple

O iOS 14.5 irá receber muitas novidades que não são comuns numa versão intermédia. Contudo, a Apple visa entregar aos seus utilizadores as melhores opções, a cada atualização. Conforme já vimos, na primeira beta do iOS 14.5 foram implementados recursos como o desbloquear o iPhone com o Apple Watch quando o utilizador usa a máscara, ou escolher apps de terceiros predefinidas na reprodução de música via Siri. Agora, a empresa de Cupertino traz mais novidades para proteger a privacidade dos seus utilizadores, mesmo quando é usado um sistema de segurança da Google.

O novo sistema operativo da Apple para iPhone e iPad irá redireccionar o tráfego Google Safe Browsing para dentro dos seus servidores.

Apple aperta a informação que a Google pode ver dos utilizadores

A Apple confirmou que a nova versão beta do iOS 14 passa os pedidos do sistema Google Safe Browsing (Navegação Segura da Google) através dos próprios servidores da Apple. Com isso, a empresa quer evitar que os dados dos utilizadores sejam devolvidos à Google.

A empresa de Cupertino informou anteriormente que o seu navegador Safari pode utilizar a funcionalidade Google Safe Browsing para determinar se um website é fraudulento. No entanto, a partir do próximo iOS 14.5, a Apple irá redirecionar os pedidos Google Safe Browsing através dos seus próprios servidores proxy. Assim, a informação enviada à Google será limitada e controlada pela Apple.

Segundo informações, antes de um utilizador visitar um website, a Apple já atuava com processos de privacidade. Isto é, recorria á sua tecnologia para enviar ao Google Safe Browsing uma versão codificada do endereço do site. Posteriormente, o sistema da Google devolvia os resultados já verificados e dizia se o site em causa estava ou não na sua lista de sites fraudulentos.

Agora na atual versão beta do iOS 14.5, no entanto, a Apple vai um passo mais além. No sistema anterior, a Google podia ver o endereço IP de onde o utilizador se encontrava. Atualmente, a Apple encaminha o pedido desse utilizador através dos seus próprios servidores para esconder a sua origem e proteger ainda mais a privacidade.

Maciej Stachowiak, o chefe do WebKit da Apple, confirmou a história num tweet:

Versão final iOS 14.5 poderá trazer esta e outras novidades

De facto e face ao que conhecemos da Apple, o trazer estas novidades numa versão beta não oficializa a mesma na versão final. Contudo, tendo em conta o empenho na segurança e, sobretudo, na privacidade dos dados dos seus utilizadores, acreditamos que será uma novidade a oficializar na saída desta versão.

Embora este redirecionamento específico do tráfego para proteger a privacidade seja automático, os utilizadores podem desligar todo o sistema de aviso do website fraudulento da Apple, se precisarem.

Leia também: