iOS 14.5 permite aos utilizadores do iPhone alterar a sua app de música padrão

A Apple está a apostar muito alto de novo nesta nova versão do iOS 14. Isto é, depois de alterações profundas no que toca à segurança, o iOS 14.5 volta a surpreender ao permitir que os utilizadores do iPhone possam alterar a sua aplicação de música predefinida ao usar a Siri.

A Apple nesta versão tem ido ao encontro não só de certas exigências anti-monopólio, como de uma aproximação com parceiros descontentes com algumas políticas da empresa. O Spotify, por exemplo, já pode ser app padrão.

App de Música pode ser outra que não a Apple Music

Depois de anos a exigir aos seus utilizadores um compromisso de fidelidade com as suas aplicações predefinidas no iPhone, as coisas parecem estar a mudar. Segundo o que foi notado na versão beta do iOS 14.5, esta versão parece deixar que o utilizador defina serviços de música de terceiros como padrão com a Siri.

Assim, em boa verdade, isto quer dizer que o utilizador pode pedir à Siri para reproduzir uma música ou álbum específico e ela irá usar o Spotify ou YouTube Music. Atualmente, a Siri apenas pesquisa e reproduz qualquer música que lhe pedimos no Apple Music. Isto é, o utilizador tem de ter uma assinatura da app Apple Music.

Como podemos ativar esta ação no iOS 14.5?

Para já parece não estar disponível para todos. Esta “novidade” foi vista pela primeira vez por utilizadores do Reddit. Quando solicitaram à Siri para reproduzir uma música, usando o iOS 14.5 beta 1, foi disparada uma lista de escolha de apps, além do Apple Music.

Depois de terem escolhido uma app de terceiros, a Siri parece ter colocado essa escolha para, de ali em diante, ser usada sempre que solicitado. Então, por exemplo, se o Spotify for selecionado e pedirmos “Ei, ‌Siri, play Tubular Bells by Mike Oldfield”, não será mais necessário especificar “… no Spotify”. Atualmente, mesmo que seja escolhido o Spotify, na próxima vez, o Apple Music está de novo predefinido.

